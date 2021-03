Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Christoph präsentiert Selina den Beweis für ihren Verrat. (cg/spot)

10.03.2021 11:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" glaubt Christoph, dass Selina ihn an die Presse verraten hat. Yannick ergattert bei "Alles was zählt" einen Job in der Kneipe und in "Sturm der Liebe" geht Felix auf eine Zechtour mit John.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie bürdet Mona im Hotel immer mehr Arbeit auf. Als Mona gegen die vielen Überstunden Einspruch erhebt, geht Amelie nicht darauf ein. Jens fängt Mona auf, und kurzerhand beschließen die beiden zusammenzuziehen, um so zumindest die Mietkosten zu senken. Ben bekommt von Walter einen Anruf und erfährt überrascht, dass der für ein paar Monate verreist. Um die Fischbude soll sich Ben während dieser Zeit kümmern.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph glaubt, dass Selina ihn an die Presse verraten hat, was sie jedoch strikt abstreitet. Um ihre Unschuld zu beweisen, zeigt sie ihm die Anrufliste auf ihrem Handy. Doch darauf ist der belastende Anruf zu sehen! Maja und Florian leiden beide unter ihrer Trennung, können aber nicht über ihren Schatten springen. Als Shirin mitbekommt, wie Florian im Schlaf von Maja spricht, ist sie sich sicher, dass er noch Gefühle für sie hat und erzählt ihr davon.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina stellt sich die Frage, ob Bambi mit seiner Vermutung recht hat und Luke tatsächlich dahintersteckt, dass sie unwirksame Pillen eingenommen hat. Als sich eine günstige Gelegenheit ergibt, checkt sie sein Handy, ob sie dort etwas entdecken kann. Sie ahnt allerdings nicht, dass noch ein ganz anderes Problem auf sie zukommt.

Galerie

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny versucht, Finn davon zu überzeugen, sich für den Vorstandsvorsitz der Albrecht Finance Group zu bewerben. Wird Jenny das schaffen? Nachdem Malu auf Nils aufgepasst hat, wird ihr klar, dass sie lieber jetzt als später Kinder haben will. Wie wird Justus darauf reagieren? Yannick versucht, seinem Leben eine neue Richtung zu geben und ergattert, einen Job in der Kneipe. Das wird Marian noch bereuen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner und Paul ziehen Nihat damit auf, dass er immer mit Lilly zusammenhängt. Erst als Lilly selbst darauf besteht, eine Nacht allein zu sein, ist Nihat bereit, ihr mehr Freiraum zu lassen. Als Felix auf einer Zechtour mit John erneut mit seinem Verhältnis zu seiner Mutter konfrontiert wird, versucht er entschlossen, seine Gefühle zu verdrängen. Doch sein Unterbewusstsein findet einen Weg, sich ihm mitzuteilen.