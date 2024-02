Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Leyla (l.) kann sich bei Simon ausweinen, nachdem sie vom Seitensprung ihrer Mutter erfahren hat. (cg/spot)

SpotOn News | 26.02.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" tröstet Simon Leyla, die Angst um ihre Familie hat. Markus erfährt in "Sturm der Liebe", dass sein Erpressungsversuch danebenging. In "Alles was zählt" ist Imani überzeugt, dass ihre Patientin einen Mord plant.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla ist am Boden zerstört, als Jördis ihr gesteht, Mo betrogen zu haben. Verwirrt sucht Leyla Trost bei Simon: Wie soll sie sich auf ihr Training konzentrieren, wenn ihre Familie auseinanderfällt? Ceyda und Simon versuchen zu vermitteln und schaffen es, Leyla ein wenig zu beruhigen. Jördis verspricht, um ihre Ehe zu kämpfen, und Mo stimmt zunächst zu. Carla lehnt entschieden Michaels großzügiges Angebot ab, sein Erbe in ihr Weingut zu investieren. Sie möchte keine weiteren unsicheren Geschäftspartner und lieber ihre Unabhängigkeit bewahren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale schleicht sich ins Büro, um den aktuellen Stand des Votings zu erfahren. Sie erfährt, dass ausgerechnet Theo ihr härtester Konkurrent ist. Doch der setzt alles daran, dass Lale letztendlich Mitarbeiterin des Monats wird. Gelingt sein Plan? Markus erkennt frustriert, dass sein Bestechungsversuch gescheitert ist. Er ist ratlos, bis Philipp ihm eine Lösung präsentiert, die besonders für Werner dramatische Folgen hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien und Tobias freuen sich auf ihren Tag im Schrebergarten, doch sie sind überrascht, als sie feststellen, dass dieser von anderen genutzt wird. Nadine bremst Bambi, als er eine Geburtstagsfeier für Henry planen will, der gerade Gefallen daran gefunden hat. Patrizia kommt Stella zur Hilfe und löst ihr Erpressungsproblem auf unkonventionelle Weise. Stella ist Patrizia zutiefst dankbar.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani ist überzeugt, dass ihre Patientin einen Mord plant. Zusammen mit Jenny und Isabelle versucht sie, Beweise zu finden. Als Yannick mit Kilian über Isabelle spricht, reagiert Kilian unerwartet, was mehr verrät, als er beabsichtigt. Während die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft in vollem Gange sind, nimmt sich Simone Zeit, um für Richard da zu sein, dabei vergisst sie jedoch etwas Wichtiges.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik hat das Gefühl, dass Toni von ihrem Dealer beobachtet wird, und beschließt, im Milieu nach ihm zu suchen. Toni begleitet Erik. Werden sie endlich den Namen des Mannes herausfinden? Tuner, John und Philip feiern die Markteinführung ihres alkoholfreien Gins und beginnen mit der Promotion ihres Getränks. Die Jungs posten fleißig lustige Fotos, um die Werbetrommel zu rühren.