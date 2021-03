Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Tatjana macht dem erstaunten Paul klar, dass sie froh ist, von Mona am Kuss mit ihm gehindert worden zu sein (cg/spot)

11.03.2021 11:00 Uhr

Paul wirbt in "Rote Rosen" weiter beharrlich um Tatjana. Bei "Unter uns" erhalten Sina und Till eine mysteriöse SMS. Felix sucht in "GZSZ" die Versöhnung mit seiner Mutter.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Paul wirbt weiter beharrlich um Tatjana, was Thomas respektlos findet. Als Paul bei Tatjana darauf besteht, dass zwischen ihnen eine besondere Chemie besteht, wird Tatjana beinahe schwach. Sara ist mäßig begeistert, dass Jens bei ihr und Mona einzieht. Als Sara dann versehentlich Jens‘ Lieblingslampe zerbricht, scheint die Verstimmung komplett.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Lucy und Joell Max das Video des missglückten Drehs zeigen, ist er sehr amüsiert und möchte den Clip gerne haben. Ohne ihr Wissen leitet er ihn in den sozialen Netzwerken weiter. Um Rosalie dazu zu bringen, den Anruf bei der Presse auf sich zu nehmen, sucht Ariane nach einem Druckmittel. Da kommt ihr ein heimtückischer Plan: Sie will ihre Allergie gegen ein Medikament nutzen, um Michael einen Kunstfehler unterzuschieben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

In der Schillerallee häufen sich mysteriöse Ereignisse: Ein beunruhigendes Foto taucht quasi aus dem Nichts auf, Sina und Till erhalten eine kryptische SMS, und Britta ist sich sicher, einen Totgeglaubten quicklebendig gesehen zu haben. Als dann auch noch die Kinder verschwinden, wird ein beängstigender Verdacht zur schrecklichen Gewissheit.

Galerie

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn will unbedingt verhindern, dass das Krankenhaus verkauft wird, und beschließt deshalb, doch für den Posten des Vorstandsvorsitzenden der Albrecht Finance Group zu kandidieren. Kim hat große Angst, von den anderen Müttern in Nils‘ Kita aufgrund ihrer Vergangenheit verurteilt zu werden, und will sich eindrucksvoll in die Elterngemeinschaft einbringen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly ist darüber irritiert, dass es Nihat gar nichts auszumachen scheint, sie vier Wochen lang nicht zu sehen. Als sie Nihat schließlich darauf anspricht, begreift er erleichtert, dass Lilly gar keinen Abstand will. Seine Fiebervision hat Felix in den Abgrund seiner Seele blicken lassen. Umso stärker ist sein Wunsch, seine Mutter um Verzeihung zu bitten. Doch Rosa weigert sich, mit ihm zu reden. Felix lässt sich jedoch diesmal nicht aufhalten.