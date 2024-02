Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

27.02.2024

In "Sturm der Liebe" reagiert Tom souverän auf Christophs Schikanen. Isabelle und Jenny starten in "Alles was zählt" eine riskante Aktion. In "GZSZ" erfährt Tuner schockiert, dass ein peinliches Video von ihm im Netz kursiert.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nachdem Michael von Carlas Brustkrebs erfahren hat, reagiert er zurückhaltend. Britta fühlt sich in ihrer Meinung über Michael bestätigt, aber Carla erkennt seine emotionale Überlastung. Als Michael erfährt, dass er Teil von Carlas Halluzinationen war, nähern sie sich plötzlich an. Jördis ist erleichtert, dass Mo um ihre Ehe kämpfen will. Sie geht hoffnungsvoll auf ihn zu, um sich auszusprechen, aber Mo ist noch nicht bereit dafür. Und er weiß nicht, ob er es je sein wird. Zudem muss Jördis das Theaterstück proben, nachdem sie mit Klaas geküsst hat, was sie völlig überfordert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Tom plant einen romantischen Ausflug mit Alexandra, aber sie hat wegen einer Hoteliersveranstaltung keine Zeit für ihn. Als sein eigener Urlaubsantrag abgelehnt wird, kann er seine Enttäuschung nicht verbergen. Dennoch beschließt er, sich nicht von Christoph provozieren zu lassen. Yvonne ist dankbar, dass sich alles zum Guten gewendet hat, und beschließt, der Welt etwas zurückzugeben. Sie organisiert eine Spendenaktion für ein Flüchtlingsheim, doch einige gespendete Sachen wurden gestohlen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta ist schockiert, dass Ute sich nicht gegen Patrizias Provokationen wehrt. Wenn Ute nicht reagiert, dann tut es eben Britta. Tobias ist nicht begeistert, als Vivien vorschlägt, den Schrebergarten mit einem anderen Paar zu teilen. Auch Vivien erkennt bald, dass das ein Fehler war. Henry ist irritiert, als Nadine ihn an seinem Rückzugsort überraschen will, denn er weiß nicht, wo das ist. Wird er Nadine trotzdem finden?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle und Jenny helfen Imani weiterhin dabei, einen Mord zu verhindern, und setzen sich auf ein riskantes Unterfangen ein. Ava ist froh, dass im Team Ruhe herrscht und Leyla und Chiara sich fokussieren, trotz einer Q&A-Session, die ihre Konkurrenz anheizt. Daniela macht einen Fehler bei der Bestellung. Kilian hilft ihr mit einer Lösung und Verkaufstaktik, was Eindruck hinterlässt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Erik besorgt zusieht, wie Toni in Schwierigkeiten gerät, versucht sie ruhig zu bleiben. Doch die Situation droht zu eskalieren. Tuners Vorfreude auf sein Date wird getrübt, als Fotos von ihm im Netz auftauchen. Trotz schneller Schadensbegrenzung ist Tuner unsicher, wer die Bilder alles gesehen hat.