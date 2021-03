Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Nina (l.) muss feststellen, dass Toni einen schmerzhaftem Preis für ihr Ablenkungsprogramm zahlt. (cg/spot)

15.03.2021 11:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" gerät Alfons vor Werner in Erklärungsnot. Till will sich bei "Unter uns" an den Entführern der Kinder rächen. Später verletzt sich die gestresste Toni in "GZSZ" den Hals.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Mona bei Jens‘ Umzugskisten Erinnerungsstücke an Lin findet, ist sie verunsichert. Doch Jens kann sie beruhigen: Jedes Teil ist eine Erinnerung an Ellen, nicht an Lin. Ben hat Walters Fischbude übernommen und wird von Geschäftsmann David auf diverse Probleme aufmerksam gemacht. Schnell zeigt sich, dass David Recht hat: Ben hat viel zu viel Fisch gekauft – zum Glück gibt es bei Mona das Rosenhaus-Essen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lucy bittet Alfons, sie wegen des Videos nicht zu verraten. Alfons ringt mit sich, denn eigentlich müsste er das melden, aber ihr zuliebe will er eine Ausnahme machen. Als Werner mitbekommt, dass Alfons etwas vor ihm verheimlicht, stellt er ihn zur Rede. Rosalie knickt unter Arianes Erpressung ein und erklärt Christoph, dass sie ihn an die Presse verraten hat. Als Ariane und Erik ihren Erfolg in der Waldhütte feiern, ahnen sie nicht, dass sie von Maja beobachtet werden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Weigels beschäftigt aus verständlichen Gründen nur noch ein einziges Thema: Die Kinder möglichst unbeschadet zu befreien. Till hat sich fest vorgenommen, es den Entführern bei der Übergabe des Lösegeldes heimzuzahlen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Malu erfährt, dass Finn sich im Kampf um den Vorstandsvorsitz gegen Justus stellt, unterstellt sie ihm, dass er nicht über sie hinwegkommt. Marians Vorstrafe droht publik zu werden. Während er versucht, das zu verhindern, bekommt er überraschend Verwandtschaftsbesuch aus Berlin. Marie ist von Yannicks unkonventioneller Art mehr als angetan. Zwischen den beiden beginnt es recht heftig zu knistern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni flüchtet sich in die Arbeit, um ihre Gefühle für Erik zu verdrängen. Leider übertreibt sie es und wacht mit einem verrenkten Hals auf. Als Erik sie so sieht, bringt er sie zum Arzt. Dabei sind sich die beiden für einen Moment so nahe wie früher. Pauls Entschluss, mit Kate erstmal bei den beiden Opas unterzukommen, um Kate vor den ständigen Streitereien zu Hause zu schützen, machen Emily und Philip klar, dass sie so nicht weitermachen können.