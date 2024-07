Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Miray wird bewusst, was Lars alles für sie aufgeben will. (cg/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" rettet Britta Theos Hochzeitstorten-Auftrag. Miray zweifelt in "Alles was zählt" an ihrem Glück mit Lars. In "GZSZ" fiebert Nihat dem Launch seiner App entgegen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia willigt in die Operation ein, nachdem Benedikt ihr verspricht, Ute nichts davon zu erzählen. Ringo und Easy kehren glücklich aus Irland zurück, doch Ringo ist nervös, als er erfährt, dass er bei Huber Bau benötigt wird. Britta rettet Theos Hochzeitstorten-Auftrag und hat selbst sehr genaue Vorstellungen von der idealen Hochzeit. Theo ist von Brittas Ideen überrascht und lässt sich davon inspirieren.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle, Yannick und Maximilian vertuschen ihre Spuren. Doch das Erlebte bleibt unausgelöscht. Richard beschuldigt Simone wütend, den Ruhestand nicht ernst zu nehmen. Wird ihre Mission erfolgreich sein? Mirays Freude wird von ihrem schlechten Gewissen überschattet. Hat ihr Glück noch eine Chance?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat fiebert dem Start seiner App entgegen. Als diese endlich zum Download bereitsteht, passiert ein digitales Desaster. Als ob der FFR nicht schon genug Druck ausüben würde, belastet Katrin die Situation mit Tobias zusätzlich. Als sie sich ihren Freundinnen anvertraut, zeigt Yvonne wenig Mitgefühl und Katrins ganzer Schmerz kommt zum Vorschein.