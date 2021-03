Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Merle rettet Tony Frost aus einer brenzligen Situation. (cg/spot)

17.03.2021 11:00 Uhr

In "Rote Rosen" rettet Merle Tony Frost aus einer brenzligen Situation. Rosalie will in "Sturm der Liebe" vom Wahlkampf zurücktreten. Bei "Alles was zählt" tut sich Finn schwer, einen Zugang zur Geschäftswelt zu finden.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle kann nicht verstehen, was alle an diesem „Wetterheini“ Tony Frost finden. In einer brenzligen Situation lernt sie ihn dann von einer anderen Seite kennen. Britta macht Amelie klar, dass sie ihr wegen Carla noch nicht verziehen hat. Carla bemerkt, wie Britta darunter leidet und stellt klar, dass sie nicht ihr zuliebe Amelie meiden muss.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Rosalie eröffnet Ariane, dass sie von ihrer Kandidatur zurücktritt. Doch Ariane macht ihr schnell klar, dass sie immer noch ein Druckmittel gegen sie hat und das nicht zulässt. So kommt es, dass Rosalie Michael erneut wegen des Wahlkampfes versetzen muss. Maja ist enttäuscht, dass Cornelius nicht anerkennt, was sie alles für ihn geopfert hat. Sie überlegt sogar, Florian die Wahrheit zu sagen, schreckt dann aber doch zurück.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien ist beruhigt, nachdem Tobias ihr versichert hat, dass er auch ohne Sex mit ihr glücklich sein kann. Doch kurz darauf begreift sie, dass er ihr etwas vormacht. Nach der Befreiung von Julius rückt Easys Kleinfamilie noch enger zusammen. Umso schockierter ist er, als von Julius am nächsten Tag wieder jede Spur fehlt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn tut sich schwer, einen Zugang zur Geschäftswelt zu finden. Als Christoph und Jenny ihn unterstützen wollen, kommt es zu einer Auseinandersetzung. Währenddessen müssen Richard und Justus feststellen, dass die Tacla-Produktion durch einen Streik ins Stocken geraten ist und dass es nur eine Lösung für das Problem gibt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina ist angetan von einer Gründerin, mit der sie sich in Katrin-freier Umgebung trifft. Trotzdem beschließt Nina, sich taktischerweise für Katrins Favoriten zu entscheiden. Falls es überhaupt noch etwas zu entscheiden gibt. Anfangs hält Maren dem liebeskummerkranken Michi den Rücken frei, aber irgendwann gibt sie entnervt auf. Doch Michi überrascht sie nicht nur mit der Wiederaufnahme seiner Arbeit, sondern auch mit einer weisen Einsicht.