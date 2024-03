Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 05.03.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" macht Katja Schluss mit Markus. Henry geht in "Unter uns" eine Wette mit Nadine ein und in "GZSZ" überprüft Alicia doch noch Katrins Alibi.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franka ist entschlossen, Marvin weiterhin auf Distanz zu halten. Die Arbeit in der Gärtnerei und ihr Stadtprojekt halten sie gut beschäftigt. Dennoch kann Marvin Franka nicht aus dem Kopf bekommen. Er ist sogar bereit, eine lockere Beziehung einzugehen. Doch Franka bleibt zurückhaltend, bis bei Merles Abschiedsessen die Anziehung zwischen ihnen zu stark wird. Julius macht Mo klar: Nur wenn er Jördis vergibt, gibt es noch Hoffnung für ihre Ehe. Mo entscheidet sich für ein offenes Gespräch, stellt aber gleichzeitig eine Bedingung: Um ihr wieder vertrauen zu können, muss er die Wahrheit wissen. Mit wem hat Jördis ihn betrogen?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph stoppt fassungslos den Verkauf des "Fürstenhofs" in letzter Minute. Er erkennt, dass Markus die ganze Zeit heimlich einen hinterlistigen Plan verfolgt hat. Auch Katja ist schockiert darüber, dass Markus sie hintergangen hat. Obwohl er versucht, um ihre Liebe zu kämpfen, ist jede Entschuldigung zu spät. Vincent ist erschüttert, als er von den betrügerischen Machenschaften seines Vaters erfährt. Er ist überzeugt, dass Philipp ihn bei seinen Plänen unterstützt hat, und stellt ihn bald darauf mit seinem Verdacht zur Rede. Als Ana davon erfährt, ist sie außer sich und konfrontiert Vincent wütend.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute kann nicht verstehen, warum Maja plötzlich gegen Matildas Besuch ist, bis ihr klar wird, wer dahinter steckt. Easy versucht, Vivien aufgrund des Verlusts des Viererleihs zu meiden, aber sie lässt sich nicht abschütteln. Henry ist zuversichtlich, eine Wette mit Nadine wegen ihres gestiegenen Zigarettenkonsums zu gewinnen, aber seine Siegeszuversicht ist verfrüht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie und Richard sitzen im Fahrstuhl fest. Als Richard ihr gegenüber Ablehnung zeigt, verteidigt sich Lucie. Ava und Deniz stehen vor Simone wegen ihrer Streitereien. Simone hält sich angesichts der bevorstehenden WM vorerst zurück. Als Jenny eine Überraschung verpasst, verbringt Justus spontan Zeit mit Kim und lernt sie besser kennen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia kann die Zweifel, die Carlos gestreut hat, nicht länger ignorieren. Als sich die Gelegenheit bietet, Katrins Alibi zu überprüfen, ergreift sie die Chance. Doch dann läuft sie Gefahr, von Tobias erwischt zu werden. Toni und Erik genießen ihre gemeinsame Zeit, bis Toni unsanft in die Realität zurückgeholt wird.