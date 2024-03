Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Simon (l.) und David geraten wegen des Leoparden ins Visier der Polizei. (cg/spot)

SpotOn News | 08.03.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" geraten Simon und David wegen des Leopardenfotos ins Visier der Polizei. Stella will in "Unter uns" die Wahrheit über ihre Geburt erfahren. In "Alles was zählt" fürchtet Ava, ihren Platz im Kader zu verlieren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die Folgen des Leopardenfotos werden gravierender: Das Stadtfest droht abgesagt zu werden. Simon scheut davor zurück, den Irrtum aufzuklären – aus Furcht, sein Drogenkonsum könnte publik werden. David findet zwar einen Weg, der Polizei zu beweisen, dass es den Leoparden nicht gibt, doch plötzlich steht der Vorwurf im Raum, dass Simon und David sich einen Scherz erlaubt hätten, um Werbung für Davids Bistro zu machen. Marvin will den Dieb von Frankas Pflanzenlieferung stellen und wird dabei angegriffen. Franka ist von Marvins Einsatz berührt, möchte aber weiterhin Distanz wahren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent erfährt von Natalie, dass auch Philipp einen Ausflug in die Therme plant, und hofft besorgt, dass Ana ihm nach ihrer Rückkehr alles erklären kann. Doch Ana verschweigt ihm die Tatsache aus Unsicherheit, was erneut zu einem Streit führt. Als Philipp davon erfährt, versucht er alles, um sich erneut Ana anzunähern. Yvonne erfährt, dass Caspar gerne eine Ausbildung als Koch machen würde, und setzt sich daraufhin bei Greta für ihn ein. Erik ist von der Idee wenig begeistert. Hildegard berichtet ihm von dem entflohenen Häftling. Da die Beschreibung auf Caspar passt, hegt Erik einen schrecklichen Verdacht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Nadine Sina klarmacht, dass sie versucht, ihre Schuldgefühle auf Ronjas Kosten zu mildern, hat Bambi eine Idee, wie er Fynn doch helfen kann. Paula lässt sich nicht von der Tatsache beirren, dass Cecilia den Tag mit Valentin verbringt, bis Theo ihr unbeabsichtigt einen Keim des Misstrauens einpflanzt. Stella möchte die Wahrheit über ihre Herkunft erfahren. Patrizias Antworten sind schonungslos ehrlich und verletzend.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ava befürchtet, ihren Platz im Kader zu verlieren, während Leyla nichts von Simones Entscheidung ahnt. Kilian verliert emotional die Kontrolle und dadurch einen wichtigen Mandanten – gewinnt jedoch Hanna für sich. Ein gemeinsamer Abend unter Frauen inspiriert jede von ihnen, einander zu unterstützen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas ist sehr aufgewühlt und lässt seine Überforderung an Maren aus. Am nächsten Morgen entschuldigt er sich bei ihr, ohne jedoch zu offenbaren, was ihn so aus der Fassung gebracht hat. Gerner ist gerührt davon, dass Lukas endlich für sich einsteht und seiner Mutter Grenzen setzt.