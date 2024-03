Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Henning berührt es sehr, dass Daniela ihr vermeintliches Trinkgeld in die Tilgung seiner Schulden stecken möchte. (cg/spot)

SpotOn News | 11.03.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" kann Marco seinen Auftritt als Drag Queen erfolgreich nachholen. Henning ist in "Alles was zählt" von Danielas Selbstlosigkeit beeindruckt. In "GZSZ" versucht Tobias, sein schlechtes Gewissen wegen Carlos zu verdrängen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Dank Lilly kann Marco seinen Auftritt als "Virginia DeFleur" in der Schule erfolgreich nachholen. Johanna ist begeistert und versteht nicht, warum manche Eltern befürchten, dass eine Dragqueen die Kinder in ihrer sexuellen Orientierung beeinflussen könnte. Mo ist sich bewusst, dass Jördis ihn mit Klaas betrogen hat, und greift ihn an. Erst Michael kann die beiden trennen. Julius kämpft damit, seine Gefühle für Mo zu unterdrücken, und setzt sich für die Ehe der Kilics ein. Doch für Jördis scheint die Lage aussichtslos zu sein, bis Mo auf sie zugeht und sie bittet, es noch einmal gemeinsam zu versuchen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik entschuldigt sich bei Caspar für den falschen Verdacht und verspricht, künftig keine Vorbehalte mehr gegen ihn zu haben. Doch als er ein verdächtiges Telefonat belauscht, kann er nicht widerstehen und durchsucht Caspars Tasche. Erschüttert sieht er in Caspars Ausweis sein wahres Alter, und Yvonne findet heraus, woher er wirklich kommt. Im "Fürstenhof" wird eine Auktion organisiert, bei der das Wandgemälde von Anton Hagen versteigert werden soll. Katja fürchtet, dass das Gemälde danach der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sein könnte. Als Markus davon erfährt, sucht er fieberhaft nach einer Lösung. Wird es ihm gelingen, dadurch Katjas Herz zurückzugewinnen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Patrizia Benedikt und Ute zum Essen einlädt, ahnen sie Schlimmes, doch was kommt, ist noch schlimmer, als sie erwartet haben. Bambi findet eine Lösung, wie sie Fynn helfen können, ohne Ronja zu überfordern. Glücklicherweise wohnen die perfekten "Pflegeeltern" im Haus. Paula will Cecilia für Valentin freigeben, doch Cecilia ist ihre Freundschaft wichtiger. Was sie nicht wissen: Auch Valentins Gefühle verändern sich.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone bleibt bei ihrer Entscheidung. Deniz und Ava sind sich einig: Das können sie nicht einfach hinnehmen… Hanna befürchtet, dass ihre Beziehung von ihrer Familie heftigen Gegenwind bekommen wird. Danielas Selbstlosigkeit rührt Henning. Als dann ihr Traum-Tänzer zufällig auftaucht, beschließt Henning, sich bei ihr zu revanchieren.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia kann ihre Gedanken nicht abschütteln und fragt sich, ob Carlos doch die Wahrheit gesagt hat. Tobias versucht, die Gedanken an Carlos zu verdrängen. Doch trotz aller Bemühungen drängen sich seine Skrupel und sein schlechtes Gewissen immer wieder in den Vordergrund.