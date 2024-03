Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Als Ana ihre Sachen bei Vincent holt, hofft sie vergeblich, von ihm abgehalten zu werden. (cg/spot)

SpotOn News | 12.03.2024, 09:00 Uhr

Simon kündigt David in "Rote Rosen" die Freundschaft. In "Sturm der Liebe" trennt sich Vincent von Ana und bei "Alles was zählt" ermöglicht Henning Daniela ein Treffen mit ihrem Lieblingstänzer.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon ist zutiefst verletzt von Davids Verrat an ihn bei der Polizei. Er kündigt David die Freundschaft auf. David versucht Simon klarzumachen, dass er sich einsam fühlen wird, wenn er alle Menschen, die es gut mit ihm meinen, von sich stößt. Doch bei einem unerwarteten Treffen im Wald erkennt Simon die Bedeutung von Freundschaft. Jördis und Mo kämpfen um ihre Ehe. Jördis ist bereit, Klaas aus dem Weg zu gehen und ihren Job im Krankenhaus aufzugeben, um ihre Beziehung zu retten. Obwohl Klaas verletzt ist, akzeptiert er Jördis' Entscheidung. Mo hingegen wendet sich überraschenderweise an Julius, um Ratschläge zu bekommen, wie er sein Liebesleben mit Jördis wieder beleben kann.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Obwohl es Vincent das Herz bricht, trennt er sich von Ana. Gegenüber Natalie gesteht er, dass er noch nie so starke Gefühle für eine Frau hatte. Ana hofft verzweifelt, dass Vincent seine Entscheidung überdenkt, als sie ihre Sachen bei ihm abholt. Ist ihre Liebe wirklich vorbei? Christoph ist verärgert darüber, wie Tom seine eigenen Aufgaben an Zimmermädchen delegiert. Als Theo ihm gesteht, dass Tom ihm angeblich hilfreiche Tipps für die neue Hotel-Ausrichtung gegeben hat, ist Christoph entschlossen, Alexandra mit seiner Meinung über Tom zu konfrontieren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Tobias und Vivien ihren Abschied vom Schrebergarten feiern, finden sie den perfekten Namen für ihr Baby, doch der Tag hält nicht nur Gutes für sie bereit. Benedikt und Ute weisen Patrizias Nötigung entschieden zurück, doch haben sie wirklich eine Wahl? Ringos und Easys neuer Mitbewohner scheint perfekt zu sein, bis Ringo feststellt, dass er sie anscheinend bestohlen hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny genießt die Harmonie in ihrer Familie, doch als sie Simone unschuldig nach ihrer Meinung fragt, reagiert diese übertrieben heftig. Deniz versucht, Leyla vorerst aus der Schusslinie zu bringen, und hofft, dass er und Ava Simone dazu bringen können, ihre Meinung zu ändern. Henning ermöglicht Daniela ein Treffen mit ihrem Lieblingstänzer. Als dieser ihr einen heimlichen Wunsch erfüllt, ist Daniela Henning unendlich dankbar.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia ist zunehmend verwirrt über Tobias' Verhalten. Obwohl sie immer noch nicht glauben möchte, dass er lügt, beginnt sie langsam, Carlos zu glauben. Nach Lillys Abreise nach London beschließen Nihat und Michi, gemeinsam Sport zu treiben. Beide haben dabei Spaß, bis Michi droht, das Geheimnis von Lilly und Nihat aufzudecken.