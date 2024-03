Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14.03.2024

In "Rote Rosen" will sich Lilly ihr Nasenpiercing selbst stechen. Helenes Onlinedate droht in "Sturm der Liebe" zu scheitern und in "GZSZ" kommen sich Alicia und Paul näher.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben interveniert gerade rechtzeitig, um zu verhindern, dass Lilly sich selbst ein Nasenpiercing sticht. Trotz seiner Bemühungen gelingt es ihm nicht, eine echte Verbindung zu seiner Tochter herzustellen. Erst Franka schafft es, Lilly davon zu überzeugen, dass sie kein Piercing braucht, um cool zu sein. Während Simon darüber nachdenkt, sich für ein Jahr im Resort von Amanda auf den Kapverden einzubuchen, hegt David Bedenken, dass Amanda möglicherweise unehrlich ist. Als er Simon und Amanda direkt darauf anspricht, nutzt Amanda Davids bipolare Störung gegen ihn aus. Wem wird Simon Glauben schenken?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Anfangs nimmt Helene das Online-Dating nicht ernst, bis sie einen Mann trifft, der ihr wirklich interessant erscheint. Doch ein großes Problem taucht auf: In ihrem Profil gibt sie an, die Geschäftsführerin des "Fürstenhofs" zu sein. Natalie erklärt Philipp, wie schwer es für sie ist, Vincent immer wieder anzulügen. Daraufhin erkennt er, dass er mit Ana ernsthafter werden muss. Er arrangiert es so, dass Ana ein Gespräch zwischen ihm und Nicole belauscht, bei dem Philipp ein überraschendes Geständnis macht. Wie wird Ana darauf reagieren?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Um Ute zu schützen, geht Benedikt auf einen riskanten Deal mit Patrizia ein. Wie wird seine Ehe das verkraften? Tobias fürchtet, aufgrund finanzieller Probleme als Vater und Versorger zu versagen. Schweren Herzens treffen sie eine Entscheidung, die ihre Beziehung auf die Probe stellen wird. Das Glück von Henry und Nadine wird durch einen Unfall getrübt. Ist ihre junge Liebe schon vorbei, bevor sie richtig beginnen konnte?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Simone plötzlich Misstrauen gegenüber ihrer Familie hegt, nutzt Kilian sein Wissen über die Vorsorgevollmacht aus. Ava fühlt sich in ihrer Kompetenz nicht ausreichend gewürdigt – eine unerwartete berufliche Chance lässt sie über ihre Situation nachdenken. Daniela unterstützt Hanna, als Kim und Henning skeptisch gegenüber ihrer Beziehung sind.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias vermutet, dass Paul Gefühle für Alicia hat und würde es begrüßen, wenn sich zwischen ihnen etwas entwickeln würde. Doch ein nächtliches Gespräch zwischen Paul und Alicia nimmt eine völlig unerwartete Wendung, die nicht im Sinne von Tobias ist. Emily ärgert es, dass sie sich auskurieren muss, während Katrin mühelos die alleinige Führung der Agentur übernimmt. Doch das weckt Emilys Ehrgeiz noch mehr.