Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Katrin (r.) vertraut Maren an, dass sie in Bezug auf Tobias noch Hoffnung hat (cg/spot)

30.03.2021 11:00 Uhr

Bei "Rote Rosen" erhält Tatjana überraschend Besuch von ihrer Nichte. Kim bekommt in "Alles was zählt" ein spannendes Jobangebot und bei "GZSZ" hofft Katrin immer noch auf eine Zukunft mit Tobias.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tatjanas Nichte Nadja taucht plötzlich in Lüneburg auf. Thomas findet ihre Begründung fadenscheinig. Als Mona sie beim Klauen erwischt und Tatjana davon erzählt, will sie das nicht wahrhaben. Britta und Hendrik haben nach dem romantischen Abend am Lagerfeuer ganz unterschiedliche Gefühle: Er glaubt, sich voll blamiert zu haben, sie ist gerührt von seiner Emotionalität!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während Alfons sich vorsorglich um einen Trostpreis für Hildegard kümmert, erreicht Werner eine schlechte Nachricht: Die Halle, in der der Kochwettbewerb stattfinden sollte, ist abgebrannt. Da kommt Robert eine Idee: Wieso holen sie den Wettbewerb nicht an den „Fürstenhof“? Christoph ist es gelungen, Selina für die Homestory zu gewinnen. Vor Ort instruiert er den Reporter, im Interview eine bestimmte Frage zu stellen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Ringo zu HuberBau zurückgekehrt ist, vertraut Benedikt ihm eine auf den ersten Blick wichtige Mission an. Ringo ahnt jedoch nicht, dass Benedikts Plan darin besteht, ihn lediglich als Mittel zum Zweck einzusetzen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kims Freude ist groß, nachdem sie ein Jobangebot erhalten hat. Allerdings macht ihr die Situation von Isabelle die Kündigung im „Prunkwerk“ nicht gerade leicht. Währenddessen hat Jenny für Finn ein Interview mit einem renommierten Wirtschaftsjournalisten ergattert. Es stellt sich allerdings die Frage, ob Finn überhaupt schon bereit dafür ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin wird deutlich vor Augen geführt, dass sie und Tobias kaum eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft haben. Auch Tobias scheint das so zu sehen, auch wenn er sich Katrin gegenüber nicht klar positioniert. Merle kann es kaum fassen, dass man ausgerechnet sie ausgewählt hat. Sie macht sich jedoch Gedanken über Erik. Als er auch noch einen Vater-Tochter-Urlaub vorschlägt, gelingt es ihr nicht, ihm die Wahrheit zu sagen.