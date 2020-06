Das passiert heute in den Soaps

Johanna beschließt in "Rote Rosen", den Führerschein zu machen. Sina beichtet Bambi bei "Unter uns" ihre Affäre mit Luke. In "Alles was zählt" erfährt Chiara eine schockierende Neuigkeit.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Johanna bewundert Petras Engagement für das Haus und zieht zum ersten Mal mit ihr an einem Strang. Doch sie muss feststellen, dass mit Thomas auch ihr Chauffeur ausgezogen ist. Nach einigem Hin und Her entschließt sich die alte Dame schließlich, den Führerschein zu machen. Marc rebelliert gegen seinen Vater, der ihn zum Lernen zwingen will und macht mit der verliebten Jule einen Motorradausflug.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nils hat zwar ein schlechtes Gewissen, will seinem Vater aber dennoch nicht helfen. Curd zeigt Verständnis für die Entscheidung seines Sohnes und geht zurück ins Gefängnis. Charlotte erfährt währenddessen über Hildegard, dass das geologische Gutachten für den Standort der Therme zugunsten der Brauerei ausgefallen ist. Charlotte fällt aus allen Wolken und macht Werner klar, dass sie nicht kampflos zusehen wird, wie er den „Fürstenhof“ ruiniert!

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina gesteht Bambi, dass sie mit Luke geschlafen hat. Zu ihrer Erleichterung reagiert Bambi überraschend souverän. Doch dann bekommt Sina mit, dass Bambi sie manipulieren will. Jana geht heimlich zu einem Termin in eine Spezialklinik. Doch die Untersuchungsergebnisse sind niederschmetternd. Rufus entdeckt, dass Lotta gegen seine Regeln verstößt. Er will seiner Tochter mit Strenge begegnen, doch Ute gelingt es, ihn umzustimmen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian bringt Nathalie in Sicherheit. Er will nicht, dass sie mit dem Smaragdschmuggel in Verbindung gebracht wird. Anschließend möchte er untertauchen. Chiara versucht, sich über ihre Gefühle zu Ina klar zu werden. Dann erfährt sie eine schockierende Neuigkeit. Marian hat den Verdacht, dass Kim ihm etwas verschweigt. Als er versucht, den Grund dafür herauszufinden, entdeckt er, dass Kim ein Geheimnis hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Shirins Lüge fliegt auf, und sie muss ihr Auto wieder an Nihat abtreten. Doch als der eine Spritztour macht, verursacht er einen Kratzer. Nihat weiß: Wenn Shirin das herausfindet, ist er dran. Der Kiezkauf bleibt auf der doppelten Eislieferung sitzen. Jonas und Paul suchen nach einem Zwischenlager, während Alexanders Versuche scheitern, dass Eis diversen Kunden anzubieten. Jonas und Paul haben die Nase voll und bugsieren Alexander aus dem Laden.

