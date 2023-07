Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Chiara (l.) wird klar, dass sie ihr Training in letzter Zeit zu stark vernachlässigt hat. (cg/spot)

SpotOn News | 20.07.2023, 11:00 Uhr

In "Unter uns" unterschreibt Stella ein offizielles Geständnis. Chiara muss in "Alles was zählt" erkennen, dass ihre WM-Teilnahme nicht mehr sicher ist. Bei "GZSZ" schlägt Erik John vor, gemeinsam das Mauerwerk zu übernehmen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Benedikt sich nicht an die empfohlene Bettruhe gehalten und einen Schwächeanfall erlitten hat, erkennen Ute und er, wie groß ihre Krise tatsächlich ist. Als Stella ein offizielles Geständnis unterschreibt, bricht für Jakob und Paco eine Welt zusammen. Britta fürchtet, dass ihre Karrierepläne mit Easy bedroht sind, als Rufus dem traurigen Tobias empfiehlt, seine Freunde um sich zu versammeln.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz und Imani ahnen nicht, dass sie beide gegenseitig eine große Überraschung füreinander planen. Da erhält Deniz ein verlockendes Angebot. Chiara ist sehr bestürzt, als ihre WM-Teilnahme auf einmal nicht mehr sicher ist. Ausgerechnet jetzt läuft das Training für sie gar nicht gut. Kim fragt sich entsetzt, wer für die Raubkopien ihrer Kollektion verantwortlich ist. Steckt womöglich ihre eigene Familie dahinter?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Guter Dinge schlägt Erik John vor, dass sie als Partner gemeinsam das Mauerwerk übernehmen könnten. Wird John sich auf dieses Angebot einlassen? Das Tratschen der Kollegen hat Jessica verletzt, und sie will einsam in ihren Geburtstag reinfeiern. Es ist Philip, der Jessica schließlich Mut macht, und Jessica beißt sich durch.