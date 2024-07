Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 29.07.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" sorgt Britta als Hochzeitsplanerin für Stress bei Theo. Deniz sucht in "Alles was zählt" einen Sponsor für den Rhein-Ruhr-Cup. In "GZSZ" schlägt Maren Katrin vor, eine Auszeit zu nehmen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ringo und Easy beleidigt werden, greift Charlotte ein und rächt ihre Freunde mit einem letzten Streich. Bringt sie sich dadurch in Gefahr? Britta verursacht mit ihrer Arbeit als Hochzeitsplanerin Chaos an Theos großen Tag. Während Theo verärgert ist, bemerkt Cecilia, wie sehr Britta das Thema Hochzeit beschäftigt. Stella erfährt, dass Patrizia im Koma liegt. Während Benedikt und Ute darüber streiten, wie sie mit Patrizias letztem Wunsch umgehen sollen, gibt Stella ein Versprechen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Da Simones und Richards Suche weiterhin erfolglos bleibt, stimmt Simone einer Abreise zu, ohne zu wissen, wie nah sie ihrem Ziel ist. Deniz braucht einen Sponsor, um den Rhein-Ruhr-Cup im Zentrum auszurichten. Justus setzt darauf, dass Deniz scheitern wird. Tom hofft mit Imani, dass Marvin seine Vergangenheit hinter sich lassen möchte. Doch Marvin hat das nicht vor.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren rät Katrin, sich eine Auszeit zu nehmen. Doch Katrin kann die Arbeit in der Agentur nicht loslassen und verärgert damit Emily. Nihat ist enttäuscht über den Misserfolg seiner App, wird jedoch durch eine Nachricht abgelenkt.