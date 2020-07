Das passiert heute in den Soaps

Johannas Roman sorgt bei "Rote Rosen" für Aufregung. In "Sturm der Liebe" möchte Bela Lucy einen Antrag machen. Tuner handelt sich bei "GZSZ" ein Doppeldate ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Claudia und Hannes feixen, als Johannas Leseprobe für Kritik im Netz sorgt. Doch zu ihrer Verblüffung sieht Johanna das als Kompliment: Ihr Roman sorgt für Aufregung! Gunter ist der Interessent für das Gut, David Wagner, spontan sympathisch. Auch, als der „versehentlich“ eine alte Uhr von Gunter einstecken will, bleibt Gunter arglos und schießt Thomas‘ Warnungen in den Wind.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bela hört zufällig mit an, wie Vanessa André anvertraut, dass Paul sich scheinbar verliebt hat. Bela sieht sich in seiner schlimmsten Befürchtung bestätigt: Paul ist in Lucy verliebt. Um seine Freundin nicht an Paul zu verlieren, überlegt Bela, Lucy einen Antrag zu machen. Christoph muss schmerzlich feststellen, dass keiner seiner alten Geschäftspartner bereit ist, ihm finanziell zur Seite zu stehen. Er vertraut Linda an, dass er schon bald vor dem Nichts stehen wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bevor Sina nicht ihre Einwilligung zum Verkauf ihrer Haushälfte gegeben hat, will Till Benedikts Vertrag nicht unterschreiben. Doch wie kann er verhindern, dass Eva ihm dabei in die Quere kommt? Saskia und Bambi wollen heimlich Sex haben. Ausgerechnet Jakob macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Janas Probeliegen im Sarg endet fast in einer Katastrophe. Ihr wird klar, dass es vor ihrem Ableben noch eine Menge zu regeln gibt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben hofft weiterhin darauf, dass ihm das Sorgerecht für Nils zugesprochen wird. Doch so leicht wird es weder ihm noch Kim gemacht. Die Steinkamps wollen das Zentrum wieder in positive Schlagzeilen bringen. Allerdings kommt es zwischen Simone und Justus zu Meinungsverschiedenheiten. Ingo kann Jenny nach deren geplatztem Date aufmuntern. Aber ihre Dankbarkeit weckt in ihm einen unangenehmen Verdacht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix spielt in die Karten, dass einige Kunden ihre Aufträge stornieren, denn er will Katrin aus der Firma klagen. Katrin sieht den einzigen Ausweg darin, tatsächlich ihre Firmenanteile abzugeben. Es läuft bei Tuner: Sein Kinderkaffee ist ein Erfolg, und auch mit Lisa und Hannah hat er ein Date nach dem anderen. Das erfordert allerdings Organisationsaufwand. So kommt es, dass er sich in einem unachtsamen Moment ein „Doppeldate“ einhandelt.

