Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Simon lässt sich von Amanda umgarnen. (cg/spot)

SpotOn News | 15.03.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" muss Simon erkennen, dass Amanda eine Betrügerin ist. Conchita will sich in "Alles was zählt" an Imani rächen. In "GZSZ" kann sich Jonas nur schwer damit abfinden, für immer bei seiner Mutter zu wohnen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon will Davids Warnungen nicht hören: Amanda ist keine Betrügerin! Er lässt sich weiter von ihr umgarnen und schläft sogar mit ihr. Doch dann muss Simon von Michael erfahren, dass David recht hatte und Amanda in den USA im Gefängnis saß! Und schließlich erkennt Simon entsetzt, dass Amanda einer weiteren Klientin das Geld aus der Tasche ziehen will. Jördis strandet mit Klaas auf dem Weg zu ihrer Theateraufführung am Elbfähranleger. Eigentlich möchte sie Mo zuliebe nicht mehr Zeit als nötig mit Klaas verbringen, doch die Fähre lässt auf sich warten. Im Gespräch mit Klaas erfährt sie zufällig, wo sich der Ort ihrer Träume befindet: in Botswana.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Markus gesteht Katja, dass er die Baupläne gefälscht hat, damit das Gemälde von Anton Hagen nicht verkauft wird. Diese dankt ihm zwar für seine Ehrlichkeit, macht gleichzeitig aber klar, dass es für einen Neuanfang zu spät ist. Alexandra beauftragt Tom, ein Protokoll für den Gemeinderat zu erstellen. Dieser fühlt sich daraufhin gedemütigt und es kommt zum Streit. Wenig später muss er die nächste Enttäuschung einstecken, als Alexandra nicht mit ihm zusammenziehen will. In Toms Augen ist nur eine Person an seinen Problemen mit Alexandra schuld.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Benedikt seine Pflicht bei Patrizia antritt, scheint er ihrem spielerischen Umgang mit der Situation sogar etwas abgewinnen zu können. Als Nadine an ein schlechtes Omen bezüglich Henrys Genesung glaubt, steckt sie ungewollt Ronja damit an. Doch als es darum geht, ihre Tochter aufzufangen, kommt Nadines Vernunft zurück. Gerade als Cecilia eine unbeschwerte Zeit mit ihren Freunden verbringt, wird sie jäh von der Vergangenheit eingeholt.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani sieht sich durch eine Pressenachricht darin bestätigt, Conchitas Plan vereitelt zu haben. Conchita sinnt aber auf Rache. Während Ava noch mit der Information ringt, erfährt Chiara von Avas Angebot und reagiert alles andere als verständnisvoll. Während Isabelle sich über ihre engagierte Mitarbeiterin freut, bemerkt Richard, was für eine Lücke Lucie hinterlassen hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas kann sich nur schwer damit abfinden, für immer bei Mama zu wohnen, während Luis mit einem langweiligen Uni-Projekt hadert. Doch Luis kommt auf eine Idee, wie er die Probleme der beiden auf einen Schlag lösen kann. Gerner merkt, dass sein Umgang mit Yvonne nicht in Ordnung ist und dass seine hohe Reaktion auf eine viel tiefere Wunde zurückgeht. Er macht einen Schritt auf Yvonne zu und kann sich ihr öffnen.