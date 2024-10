Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Cecilia ist entschlossen, gemeinsam mit Theo das Traditionsrezept zu rekonstruieren. (cg/spot)

SpotOn News | 11.10.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" verpasst Elyas den Abgabetermin für seine Seminararbeit. Jenny glaubt in "Alles was zählt", eine Einladung von Justus erhalten zu haben. In "GZSZ" geht Moritz aus Frust feiern - mit Folgen. Und Cecilia hilft Theo mit dem Traditionsrezept in "Unter uns".

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas hat den Abgabetermin für seine Seminararbeit verpasst und steht jetzt unter enormem Druck. Jördis schlägt vor, Julius um Unterstützung zu bitten. Doch Elyas hat weiterhin Schwierigkeiten mit Mos Beziehung zu Julius. Wird Elyas in der Lage sein, seine Vorbehalte zu überwinden? Valerie versichert Simon, dass er nicht der Vater ihres Kindes ist. Als Julius das erfährt, sieht sich Valerie gezwungen, sich auch vor ihm zu rechtfertigen. In ihrer Not fälscht sie ihren Mutterpass, um ihn als Beweis vorzulegen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicole und Erik entkommen nur knapp, als Michael fast auf sie stößt. Während Erik sich schnell verabschiedet, versucht Nicole, ihre Verwirrung zu überspielen. Danach wird Erik bewusst, wie viel Yvonne ihm bedeutet und wie sehr er sie liebt. Als er Nicole sanft versucht zu erklären, dass er zu Yvonne zurückkehren will, zeigt sie Verständnis. Doch in Bezug auf Michael ist sie sich weniger sicher. Währenddessen kämpft Michael weiterhin mit starken Schmerzen in seinen Fingergelenken, und nicht einmal starke Schmerzmittel scheinen zu helfen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia versucht, Theo zu helfen, das legendäre Apfelstrudel-Rezept der Weigels nachzubacken, doch es scheint, als hätten ihre Vorfahren das Rezept mit ins Grab genommen. Bambi steht vor einer schwierigen Entscheidung mit Bambi-Bräu. Wird er das Risiko eingehen und mit Ringo als Geschäftspartner voll durchstarten, oder siegt die Vorsicht? Henry und Gunnar müssen widerwillig erkennen, dass Ronja zu Recht sauer auf sie ist. Werden sie sich ihretwegen zusammenraufen können?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny glaubt, eine Einladung von Justus bekommen zu haben, doch die war eigentlich für ihn bestimmt und stammt von Charlie, die sehnsüchtig auf ihn wartet. Tom, Imani und Kilian lassen ihren Frust über ihre Konflikte an Hanna aus, was ihr endgültig zu viel wird. Valea fühlt sich benachteiligt, als Deniz Leyla im Training bevorzugt und sie in dem Artikel in "Kufe&Eis" kaum erwähnt wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia lässt die Frage nicht los, wer ihr Online-Chatpartner ist und warum er sie versetzt hat. Mit Hilfe von Toni versucht sie, mehr darüber herauszufinden. Ist die Lösung ihrer Fragen vielleicht näher, als sie denkt? Moritz ist wegen Luis schlecht gelaunt und lässt seinen Frust an anderen aus. Um seine Stimmung zu verbessern, geht Moritz feiern, was nicht ohne Folgen bleibt.