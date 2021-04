Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Das Dinner mit Shirin verläuft für Max anders als geplant. (cg/spot)

07.04.2021 11:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" erteilt Shirin Max eine Lektion. Bambi kann bei "Unter uns" seine Gefühle für Sina nicht mehr verbergen. In "Alles was zählt" befürchtet Isabelle weitere Racheaktionen von Justus.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gregor will sich nicht von Amelie erpressen lassen und übernimmt das Tagesgeschäft. Doch seine Optimierungsvorschläge gehen nach hinten los. Mona erfährt, dass DENI ihre exklusive Möbelserie nicht übernehmen will. Laut Vertrag darf sie sie auch nicht allein vertreiben. Mona will Paul daraufhin vormachen, dass Tatjana dabei gern weiter mit ihr arbeiten würde.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Shirin mitanhören musste, dass Max „wettet“, sie zu verführen, beschließt sie, ihm eine Lektion zu erteilen. Sie lädt ihn zu einem romantischen Dinner ein, wodurch sich Max am Ziel glaubt. Doch das Date verläuft anders als geplant. Rosalie steht wegen des Erpresservideos unter Druck: Wenn sie nicht von ihrer Kandidatur zurücktritt, wird das Video veröffentlicht, in dem sie als heuchlerische Politikerin erscheint.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi gerät aufgrund seiner Verletzung in eine ziemlich prekäre Situation. Er landet ausgerechnet bei Sina. Leider ist er nicht in der Lage – anders als vorgesehen – seine Gefühle, die er für sie hegt, noch länger zu verbergen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle hat große Angst davor, dass Justus weitere Racheaktionen plant. Um seinem Zorn zu entgehen, beschließt sie, ihm ein Angebot zu machen. Kim muss gemeinsam mit Leonie einen Bastelnachmittag verbringen. Während Kim glaubt, diesen gut gemeistert zu haben, spielt Leonie ihr übel mit. Justus muss Malu den Kauf des „Prunkwerks“ erklären. Obwohl sie seine Aktion nicht gutheißt, will sie gemeinsam mit ihm nach vorne schauen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix bemerkt bei einer zufälligen Begegnung mit Laura, dass es ihr nicht gut geht und bringt sie, wie von ihr geplant, zum Arzt. Dort bekommen sie scheinbar Entwarnung und erleben dabei einen „gemeinsamen“ emotionalen Moment. Toni ist von Eriks ungerechten Vorhaltungen verletzt. Vor Merle bleibt er aber dabei. Merle zeigt sich betroffen, wie tief Eriks Schmerz immer noch sitzt. Und trifft schweren Herzens eine weitreichende Entscheidung.