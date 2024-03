Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Als Emily (r.) einen Blackout hat, hilft Katrin ihr über den Moment hinweg. (cg/spot)

SpotOn News | 20.03.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" ist Ana gerührt von Philipps Liebesgeständnis. Britta möchte Theo in "Unter uns" ihr Fremdgehen beichten und bei "GZSZ" bahnt sich zwischen Katrin und Emily eine Versöhnung an.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin ist überglücklich: Franka hat sich endlich offiziell zu ihm bekannt. Julius dagegen ist skeptisch, so etwas passt nicht zu seiner freiheitsliebenden Schwester. Aber Franka will nicht mehr vor einer festen Bindung weglaufen. Doch dann stellt sie fest, dass sie schwanger ist! Carla und Michael freuen sich auf ihr gemeinsames Projekt: ein Westerndorf mit Cowboys und Indianern! Doch ist das heute noch vertretbar? Laut Lilly und vieler negativer Kommentare im Internet geht das gar nicht mehr. Also beschließen die beiden, sich ausschließlich auf die Kultur der europäischen Siedler zu konzentrieren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana ist gerührt von Philipps Liebesgeständnis und hat das Gefühl, dass er sich durch den Unfall positiv verändert hat. Sie beginnt, sich ihm wieder vorsichtig zu öffnen. Doch Philipp hat noch ein Problem, welches er dringend lösen will. Er muss seine Affäre mit Zoe beenden! Er ahnt jedoch nicht, dass Michaels Aufnahmegerät Teile des Gesprächs aufzeichnet. Lale macht Caspar klar, dass sie glücklich vergeben ist und seine Annäherungsversuche vergebens sind. Doch dieser lässt sich nicht verunsichern und will ihr eine besondere Kette schenken. Er erzählt Erik, dass er sich das nötige Geld dafür geliehen hat. Als Erik jedoch erfährt, dass Greta eine Kette vermisst, unterstellt er Caspar, sie gestohlen zu haben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Theo ist verblüfft, nachdem Flavio von Britta als seiner großen Liebe schwärmt. Britta hat Gewissensbisse und möchte Theo ihr Fremdgehen beichten. Der an Fynn adressierte Brief sorgt für ein moralisches Dilemma bei Bambi und Nadine. Die beiden rufen einen Familienrat ein, mit der Hoffnung, eine Lösung zu finden. Doch die Diskussion eskaliert. Als Paco mitbekommt, dass Stella das Kinderthema beschäftigt, muss er sich fragen, wie er dazu steht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ava hält daran fest, sich für den neuen Job zu bewerben und ist optimistisch. Doch Chiara sieht das anders. Jenny schützt das Krankenhaus mit einer Presseversion der Geschehnisse, woraufhin Imani die Heldentat eines Patienten notgedrungen verschweigen muss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren tut ihre Reaktion leid. Mit schlechtem Gewissen will sie Michi nun unbedingt beweisen, wie sehr sie ihn liebt. Katrin lässt Emily zähneknirschend den Vortritt: Sie darf das Konzept vorstellen. Als Emily beim Pitch ins Straucheln gerät, nutzt Katrin die Situation aber nicht aus, sondern hilft ihr. Wird dieser Zusammenhalt belohnt?