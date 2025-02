Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Daniela spricht Kilian (l.) misstrauisch ihr Vertrauen ab. (cg/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" kann Arthur verhindern, dass Till Noah überfährt. Daniela setzt in "Alles was zählt" Kilian unter Druck, damit er mehr für Hannas Freilassung tut. Michi wird in "GZSZ" Zeuge davon, wie Maren angeflirtet wird.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

In letzter Sekunde kann Arthur verhindern, dass Till von Noah überfahren wird, doch dabei verletzt er sich leicht. Gegenüber Svenja behauptet er, selbst am Steuer gesessen zu haben. Doch Till klärt die Situation auf, indem er von den gemeinsamen Fahrstunden berichtet, was Svenja missfällt. Arthur gesteht ihr schließlich, dass er durch den Vorfall zum ersten Mal gespürt hat, was es bedeutet, Verantwortung für seinen Sohn zu übernehmen. Währenddessen hat Carla neue Soßen für den Food-Truck kreiert und lädt Heiner zum Probieren ein. Spontan entscheiden sie sich, auch eine Weinverkostung anzuhängen. Dabei isst Carla unwissentlich von Heiners Hasch-Keksen. Am nächsten Morgen kann sie sich nicht mehr erinnern, wie der Abend endete.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry will Maxi endlich gestehen, dass Sophia seine Mutter ist, doch ein Anruf von Werner verhindert seine Beichte. Während Maxi noch optimistisch ist, dass sich Werners Sorgen als unbegründet herausstellen, weiß Henry bereits, dass die Wahrheit noch schlimmer ist, als Maxi sich vorstellen kann. Aufgewühlt verabschiedet er sich von ihr, im Bewusstsein, dass bei ihrer Rückkehr nichts mehr so sein wird wie zuvor. Michael hat nach dem Verkauf des Cafés an Yvonne endgültig alle Verbindungen zu Nicole gekappt. Doch nun steht er vor der Frage, was als Nächstes kommt. Er spricht mit Fanny über die südamerikanische Pflanze Lumaria Amazonica, die möglicherweise eine Heilung für ihn sein könnte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Esma und Baris beschließen, sich Theo und Cecilia anzunähern. Doch als die beiden zurückkehren, haben sie schockierende Nachrichten im Gepäck. Währenddessen versucht Patrizia, Ute daran zu hindern, ihre Intrige gegen Benedikt zu durchschauen, und ergreift entsprechende Gegenmaßnahmen. Stella erkennt, dass sich die Wahrheit über Charlottes Tod in der Schillerallee herumspricht. Bevor sie endgültig von allen verstoßen wird, gönnt sie sich einen letzten unbeschwerten Tag.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone überrascht Richard mit einem erneuten Sinneswandel und stößt ihn damit vor den Kopf. Tief verletzt zieht er dieses Mal drastische Konsequenzen. Daniela hat das Gefühl, dass Kilian nicht alles versucht, um Hanna zu befreien, und setzt ihn damit unter massiven Druck. Deniz will eigentlich keinen emotionalen Abschied, doch als seine Freunde darauf bestehen, wird ihm schmerzhaft bewusst, wer ihn nicht vermissen wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerners Besorgnis löst in Yvonne eine Welle der Angst aus. Emily vertraut sich endlich Tobias an – doch kann das wirklich helfen, um sich gegen Katrin zu behaupten? Michi beobachtet, wie Maren angeflirtet wird. Die Frage ist: Wie werden die beiden mit dieser Situation umgehen?