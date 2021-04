Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Erik gerät unter Druck (cg/spot)

14.04.2021 11:07 Uhr

Bei "Rote Rosen" eskaliert der Streit zwischen Gregor und Carla. Erik und Ariane ahnen in "Sturm der Liebe", dass sie von Cornelius hereingelegt wurden. In "Alles was zählt" gerät Chiara durch Greta unter Leistungsdruck.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gregor und Carla schlittern immer tiefer in ihren Rosenkrieg. Nachdem Gregor der Belegschaft des „Carlas“ gekündigt hat, findet sie Hilfe bei David, Simon und Ellen. Gemeinsam machen sie den Abend im „Carlas“ zu einem Erfolg. Hannes hat entsetzliche Angst vor seiner Augen-OP. Sara und Gunter müssen zwischenzeitlich befürchten, dass er sich aus Panik aus dem Staub gemacht hat. Doch Hannes kann seine Angst überwinden und lässt sich schließlich operieren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane und Erik ahnen, dass sie von Cornelius hereingelegt wurden. Erik gerät unter massiven Druck und schafft es im letzten Moment, Cornelius davon abzuhalten, zur Polizei zu gehen. Obwohl Werner versucht, seinen Bruder auf andere Gedanken zu bringen, geht es André schlecht. Überall wird er an seine verloren gegangene Liebe erinnert und Werner macht sich zunehmend Sorgen um seinen Bruder.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien erfährt durch eine von Nikas begangene Unachtsamkeit, dass Luke Sinas Pillen manipuliert hat. Wird Vivien das Geheimnis für sich behalten? Indessen wollen Tobias und Ringo den geerbten Wohnwagen wieder loswerden. Doch dann erkennen die beiden, dass ihnen Pauls Hinterlassenschaft durchaus einmal nützlich sein könnte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiaras Leistungsdruck wächst, als sie bemerkt, wie gut Greta ist. Chiaras Angst, ausgetauscht zu werden, wird immer größer. Kims Glück, die Geschäftsführerin des Prunkwerks zu sein, wird getrübt, als plötzlich ihre Mutter vor ihr steht und um Verzeihung bittet. Malu ist erleichtert, dass sie Isabelles Intrige vergessen und mit Justus in eine glückliche Zukunft blicken kann. Doch kann Justus das auch?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina holt sich Rat bei Katrin. Die macht unmissverständlich klar, dass sie ihren Investor nicht verlieren dürfen. Gegen ihr moralisches Verständnis sagt Nina den betrügerischen Deal zu. Der Hindernislauf wird abgesagt. Das tut dem Konkurrenzkampf aber keinen Abbruch, und Toni findet eine Alternativstrecke. Jetzt geht es um die Ehre. Die Teams liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis Tonis und Nazans Lauf auf der Zielgeraden abrupt gestoppt wird.