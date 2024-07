Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Justus (M.) versucht vergeblich, das Sponsorengespräch an sich zu reißen. (cg/spot)

SpotOn News | 30.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" droht Viviens erster großer Livestream zu scheitern. Deniz schockt Justus in "Alles was zählt" mit einem unerwarteten Alleingang. In "GZSZ" befürchtet Flo, dass ihr Buchhalter sie abgezockt hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Mit Cecilias Hilfe versucht Theo herauszufinden, ob Britta ihn wirklich heiraten will, bis er sich schließlich fragt: Will er das überhaupt? Ute und Susanne sind unzufrieden mit ihrer Zusammenarbeit, aber sie gestehen es sich gegenseitig nicht ein. Daher muss Maja ein Machtwort sprechen. Viviens erster großer Livestream droht wegen eines liegengebliebenen Zuges zu scheitern. Doch Vivien kann auf Tobias und die Schillerallee zählen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz riskiert den Börsengang, als er einen vielversprechenden Sponsor in Betracht zieht, und Justus setzt auf Charlies kurze Zündschnur. Simones Plan, den Steinkamp-Kader zu erweitern, gerät ins Wanken, als sie auf Widerstand stößt. Tom ist Imani dankbar für ihre Unterstützung, doch dann entdeckt er, dass Marvin ihn belogen hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flo ist fassungslos! Hat ihr Buchhalter sie betrogen? Sie hofft, dass die Polizei den Betrüger rechtzeitig finden kann, bevor er mit ihrem Geld verschwindet. Andernfalls wäre das das Ende für ihre Firma. Maren erhält überraschend die Nachricht von einem Erbe. Doch dieses Erbe ist an eine Bedingung geknüpft, die für sie absolut nicht in Frage kommt. Oder doch?