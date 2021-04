Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Isabelle überkommen Skrupel, als ihr bewusst wird, wie perfide der Racheplan von Justus ist (cg/spot)

26.04.2021 11:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" erpresst Christoph Dr. Kamml. Isabelle hat in "Alles was zählt" Skrupel, Finn zu verraten. Bei "GZSZ" lässt sich Toni auf einen Flirt mit ihrem Kollegen Bastian ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mona ist genervt, weil sich Gianluca Mazzola, Chefdesigner von DENI, angekündigt hat. Sie empfindet den Besuch als Farce. Aber der egozentrische Südtiroler ist sehr beeindruckt, als er Monas Recycling-Möbel-Entwürfe entdeckt. Die will er haben! Olivers Idee, mit ihr gemeinsam das „Carlas“ zu führen, lässt Ellen nicht mehr los. David warnt Ellen, sich an Oliver nicht wieder die Finger zu verbrennen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph sammelt Beweise für die Machenschaften von Dr. Kamml und erpresst ihn zu einem teuflischen Plan: Dr. Kamml soll ihm ein Medikament besorgen, das Symptome hervorruft, die auf ein neurologisches Problem hindeuten. Ariane nötigt Rosalie, beim Baubeginn des Kurhotels eine Rede zu halten, auch wenn ihr das nicht passt. Erik ist zufrieden, als symbolisch der erste gefällte Baum davongetragen wird – sehr zum Missfallen von Florian.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till muss feststellen, dass er mit seiner Aktion gegen Eva auch Vivien enorm geschadet hat, und plagt sich jetzt mit seinem schlechten Gewissen. Monika verliert derweil die Wette gegen Easy! Doch als Easy dahinter kommt, aus welchem Grund Monika verloren hat, schlägt er ihr vor, den Zwist mit einem friedlichen Deal beizulegen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle überkommen trotz ihrer Angst Skrupel, als ihr bewusst wird, wie perfide der Racheplan von Justus gegen Finn ist. Kann sie ihn davon abbringen? Trotz des Tumors an seiner Wirbelsäule ist Christoph nicht in der Lage, Vanessa an sich heranzulassen. Verzweifelt fürchtet sie, alles ruiniert zu haben. Ben lässt sich dazu überreden, seinen Charme spielen zu lassen, um Richards Konkurrentin milde zu stimmen, doch diesmal kann er nicht punkten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach Merles Abreise sagt Erik, dass er jetzt nach vorne schauen will. Toni fühlt sich dadurch befreit und lässt sich auf einen Flirt mit ihrem Kollegen Bastian ein. Sie ahnt nicht, dass Erik das mitbekommt. Obwohl er bedroht wird, provoziert Leon weiter. Erst durch Johns Eingreifen wird die Situation entschärft. Leon beginnt sich zu fragen, woher seine ungefilterte Direktheit auf einmal herkommt. Dabei beschleicht ihn ein furchtbarer Verdacht.