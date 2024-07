Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Lucie (l.) versucht, Miray von den Gedanken an Lars abzulenken. (cg/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" sind Tobias und Vivien alarmiert, als Leo plötzlich unter Hautausschlag leidet. Lucie hilft Miray in "Alles was zählt" bei ihrem Problem mit Lars. In "GZSZ" mutet sich Emily mehr Arbeit zu, als ihr guttut.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias und Vivien sind beunruhigt, als Leo plötzlich einen Hautausschlag bekommt. Stinker könnte der Auslöser sein. Angeregt durch Amelie, fragt sich Ronja, welche Bedeutung Henry in ihrem Leben hat. Ein Geschenk könnte Klarheit schaffen, sorgt aber stattdessen für Verwirrung. Bambi hofft, dass seine Mutter sich bald in Köln einlebt, während Susanne durch Matilda eine neue Perspektive erhält.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Deniz unermüdlich daran arbeitet, dem Eisstadion wieder Glanz zu verleihen, genießt Justus lieber seine privaten Vergnügungen. Isabelle und Kilian wollen sich wieder auf den Alltag konzentrieren, doch Yannick kann das Geschehene nicht einfach hinter sich lassen. Miray fällt es schwer, den Gedanken an Lars loszulassen, doch Lucie bringt sie in letzter Minute auf die entscheidende Idee.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren und Michi verwerfen schnell den Gedanken an ein mögliches Erbe, obwohl das Haus sehr verlockend ist. Emily möchte während Katrins Abwesenheit etwas lockerer sein, doch Katrin arbeitet bis spät in die Nacht, obwohl sie dringend eine Pause bräuchte.