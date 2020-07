Das passiert heute in den Soaps

Eine Verwechslung bringt Amelie bei "Sturm der Liebe" in Lebensgefahr. In "Alles was zählt" kehrt Ina vorzeitig aus Bremen zurück. Später hat John bei "GZSZ" eine Überraschung für Shirin.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter wehrt sich dagegen, dass David ihn als Snob bezeichnet. Er lädt ihn aufs Gut ein, damit er für sein Kunstprojekt Fotos machen kann. Dort versucht David weiter, an eine Taschenuhr aus Gunters Besitz zu kommen – und wird auf frischer Tat ertappt. Amelie will sich von Carsten Witte nicht verrückt machen lassen und lehnt brüsk ein Candle-Light-Dinner ab. Witte wird wütend und lauert ihr auf. Torben kommt zur rechten Zeit und kann Amelie retten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa bedauert, dass Amelie nicht weiter bei den Sonnbichlers wohnen kann, da sich herausgestellt hat, dass sie eine Pferdehaarallergie hat. Kurz darauf kommt es im Personalraum zu einer fatalen Verwechslung und Vanessa erleidet einen schweren allergischen Schock. Robert bezweifelt Andrés Verdacht, dass Dirk seine Beine wieder bewegen kann. Denn wieso sollte er das verschweigen? Für André gibt es da nur eine logische Erklärung: Dirks Behinderung ermöglicht ihm, weiter in Lindas Nähe zu sein.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringos Kampf beim Jugendamt hatte Erfolg. Damit haben sich ihre Chancen auf eine Adoption wieder verbessert. Wird Easy Junior dennoch nach Köln holen? Luke gibt seinen Gefühlen für Sina impulsiv nach. Doch da diese seinen Plan gefährden, versucht er alles, sie wieder beiseite zu drücken. Till bekommt über die Überwachungskamera in Evas Büro mit, dass Eva das Haus kaufen will – aber auch, dass ihr Geldgeber einen Rückzieher macht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa ahnt nicht, dass sich die Schlinge um Finns Hals wegen des Medikamentendiebstahls langsam zuzieht. Dann folgt ein umso größerer Schock. Ina kehrt vorzeitig aus Bremen zurück. Schnell wird klar, dass ihre Beziehungsfragen noch immer nicht geklärt sind. Marie fühlt sich motiviert, während der von Justus geplanten Eröffnungsgala zu laufen, aber ihr Freund Deniz ist mit diesem Auftritt nicht einverstanden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nazan versucht vergeblich an Felix ranzukommen. Die Umsetzung ihrer App steht in den Startlöchern, aber sie braucht dringend die Freigabe der Zahlungsmittel. Statt die Unterschriften zu liefern, hat Felix keinen Nerv für Nazan. Um Shirin eine Freude zu machen, hat John eine Überraschung vorbereitet. Tatsächlich gelingt es Shirin, alles für den Moment zu vergessen, und sie genießt mit John einen entspannten Tag.

