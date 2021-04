Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Erik überlässt Toni das Zimmer in der WG. (cg/spot)

30.04.2021 11:00 Uhr

Florian stellt Cornelius in "Sturm der Liebe" ein Ultimatum. In "Unter uns" schenkt Tobias Vivien den Wohnwagen und bei "GZSZ" verlässt Erik Toni zuliebe die WG.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter zweifelt, wie sehr er sich gegen Gregor und Amelie in seine Rache verbeißen soll, zumal auch die Pressekampagne immer schmutziger wird. Doch Merle ist zu keinem Rückzieher bereit. Britta amüsiert sich über das Mega-Ego von Hendrik, der keinerlei Zweifel an seiner Qualifikation für den Posten des Ärztlichen Direktors hegt. Doch ihre Alibi-Mitbewerbung bekommt eine Eigendynamik, und in Britta erwacht der Kampfgeist als echte Mitbewerberin.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um zu verhindern, dass Erik durch Cornelius erneut zu Schaden kommt, stellt Florian ein Ultimatum: Cornelius soll den „Fürstenhof“ innerhalb von 48 Stunden verlassen. Als Hildegard von André Karten für ein Rockkonzert geschenkt bekommt, hat sie eine Idee: Nachdem sie von Alfons überrascht wurde, möchte sie ihm jetzt ebenso eine Freude bereiten. Dafür inszeniert sie für ihn einen Fernsehabend.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina ist erleichtert, als Bambis Unfall glimpflich abgegangen zu sein scheint. Doch das ist ein Trugschluss, wie sie bald erkennt … Monika und Jakob erkennen überrascht, dass sie zu Abi-Zeiten heimlich ineinander verliebt waren. Wird das etwas zwischen ihnen ändern? Tobias schenkt Vivien den Wohnwagen. Ihrer baldigen Abreise scheint nichts mehr im Wege zu stehen – wäre da nicht Nika.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus beginnt sich zu fragen, woran eine Schwangerschaft bisher gescheitert sein könnte. Ungewollt stößt er damit Malu vor den Kopf. Christoph muss lernen, mit der neuen Diagnose umzugehen. Vanessa versucht alles, um ihm zu helfen. Ina muss eine Entscheidung treffen: Will sie dem bekannten Koch vertrauen oder ihren Weg weiterhin allein fortsetzen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin erfährt, dass Melanie aus dem Krankenhaus entlassen wurde und jetzt bei Tobias wohnt. Während Katrin die Nachricht einen Stich versetzt, entzieht sich Tobias über Nacht in ein Hotel, nicht ahnend, wie sehr Melanie ihn ausgerechnet jetzt braucht. Erik will Toni zeigen, dass er ihre Trennung akzeptiert und überlässt Toni das WG-Zimmer. Toni ist positiv überrascht – bis sie nachts das Gefühl bekommt, von irgendjemandem verfolgt zu werden.