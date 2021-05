Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Tatjana gesteht Paul ihre Liebe (cg/spot)

04.05.2021 11:00 Uhr

Tatjana gesteht Paul in "Rote Rosen" ihre Liebe. In "Alles was zählt" macht Benedikt Ute ein rührendes Geschenk. Bei "GZSZ" findet Lilly ein mysteriöses Foto.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach Pauls Rückzieher will Tatjana gekränkt mit ihm abschließen. Doch dann erfährt sie etwas aus seiner Vorgeschichte, dass ihr klarmacht, wie sehr sie ihn mit ihrer Unentschlossenheit verletzt hat. Tatjana kann sich nicht mehr zurückhalten und läuft zu Paul, um ihm ihre Liebe zu gestehen. Amelie fühlt sich von Gunters Absage an ihr Versöhnungsangebot gedemütigt und sieht keine andere Chance, als den Gutachter zu bestechen. Gregor warnt vor diesem riskanten Manöver.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Florian macht einen Schritt auf Maja zu und zieht sein Ultimatum gegenüber Cornelius zurück. Als Maja ihm daraufhin einen Neuanfang vorschlägt, muss Florian ihr noch etwas gestehen: Er war es, der Erik vor dem Plan der Saalfelds gewarnt hat. André ist zunehmend davon genervt, mit dem turtelnden Pärchen Rosalie und Michael zusammenzuwohnen. Den beiden geht es ähnlich und sie haben beinahe ein schlechtes Gewissen, in der eigenen Wohnung ihre Zuneigung füreinander zu zeigen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias engagiert Jakob, um die Glaubwürdigkeit seiner Zeugin zu überprüfen. Er ist überrascht, als die Spur zu Till führt. Corinna will bei ihrem neuen Arbeitgeber einen guten Eindruck machen. Damit ihr das gelingt, hilft Chris ohne ihr Wissen etwas nach. Doch das hat fatale Folgen. Benedikt befürchtet, dass Ute ihm die Zweckentfremdung von Matildas Foto krummnimmt. Um sie versöhnlich zu stimmen, macht er ihr ein rührendes Geburtstagsgeschenk.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph wird durch Jenny die Konsequenz seiner Entscheidung vor Augen geführt. Jennys harte Worte bringen ihn zum Nachdenken … Gretas Hoffnung, Deniz für sich einnehmen zu können, geht nicht auf, was sie zu einem emotionalen Ausbruch vor Moritz verleitet. Justus glaubt, eine Lösung für die Produktionsprobleme der Kosmetikline gefunden zu haben, bis er einen ernüchternden Anruf erhält.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly bekommt von Nihats Vater Bücher geschenkt. In einem wird sie auf ein mysteriöses Foto aufmerksam. Zunächst misst sie dem keine Bedeutung bei. Doch aufgrund Mustafas seltsamem Verhalten kommt ihr ein schockierender Verdacht. Michi eilt zur Kita, um Maren zu warnen. Doch zu spät! Maren ist sauer auf Michi. Der muss davon ausgehen, es sich jetzt richtig versaut zu haben. Maren erkennt ihren Fehler.