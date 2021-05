Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Christoph (l.) hat erneut eine Panikattacke (cg/spot)

07.05.2021 11:00 Uhr

Mona besteht in "Rote Rosen" ihren Fitnesstest für die Feuerwehrausbildung. Bei "Alles was zählt" ist Christoph entschlossen, die OP durchführen zu lassen. In "GZSZ" nehmen sich Nina und Leon eine romantische Auszeit.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Thomas zuliebe lässt Merle sich auf sein Coaching ein, wie sie in Konfliktsituationen besser die Nerven behält. Als Thomas dabei etwas übertreibt, bestreitet sie das Interview mit einer Reporterin lieber allein. Mona besteht ihren Fitnesstest für die Feuerwehrausbildung. Als sie ihren Erfolg feiern will, gerät sie in eine Zwickmühle, da sich Johanna samt Thomas selbst einlädt. Was sagt sie jetzt ihren anderen Gästen Tatjana und Paul?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während Max sich für die Rettung von Ferkel Chantal ins Zeug legt und dafür sogar sein Konto überzogen hat, dreht sich bei Vanessa alles nur um ihre Fechtstunde mit Georg Fichtl. Als Max Vanessa die freudige Nachricht überbringt, dass Chantal gerettet ist, freut sie sich dennoch sehr. Ariane macht einen Spaziergang und erinnert sich an Karl, als sie am See vorbeikommt. Sie bereut zutiefst, dass sie ihn umgebracht hat, und bittet ihn um Vergebung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Um mit Matteo und seinen älteren Freunden mithalten zu können, will sich Julius cooler machen. Seine Väter reagieren darauf unterschiedlich: Während Easy Julius in seinen Bemühungen bestärkt, sieht Ringo die Sache realistischer.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph ist entschlossen, die OP durchführen zu lassen. Er leidet aber darunter, sich schwach und klein zu fühlen, vor allem vor Yannick. Ina ist dankbar, als Kai anbietet, als Gastauftritt bei ihrem Live-Koch-Event mitzumachen. Doch als es losgehen soll, fehlt nur einer: Kai Löwenau. Daniela gaukelt Leonie vor, sie als Model für eine Luxusboutique abzulichten. Als Kim sie dabei erwischt, steigt sie auf die Charade ein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nachdem Nina keine Sorge mehr haben muss, dass ihre Machenschaften in der Presse landen, beschließen sie und Leon eine kleine romantische Auszeit. Doch leider wartet auf Nina bereits eine böse Überraschung. Als Emily Kate erklären muss, warum sie auf dem Werbeplakat ausgetauscht wurde, schiebt sie kurzerhand Tuner als Grund vor. Doch für ihre gutgemeinte Lüge zahlt Emily die Quittung.