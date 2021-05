Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Carla (l.) und Amelie verbünden sich gegen Gregor (cg/spot)

12.05.2021 11:00 Uhr

In "Rote Rosen" verbünden sich Amelie und Carla gegen Gregor. Jakob erkennt bei "Unter uns", dass er kaum etwas über Monikas Vergangenheit weiß. Bei "Alles was zählt" will Greta Chiara beim Werbedreh ausstechen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla droht ein schmutziger Scheidungskrieg, für Amelie Strafverfolgung wegen Bestechung. Als sie aber realisieren, dass sie die einzigen sind, die das Hotel noch retten können, verbünden sie sich gegen Gregor. Mona entscheidet sich, nun doch nicht an der Feuerwehrausbildung teilzunehmen. Sie fürchtet, dass ihr für einen Einsatz der Mut fehlt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um mehr männliche Follower zu gewinnen, hat Shirin Florian dazu überredet, in ihrem Vlog mitzuwirken. Dafür muss er sich einer Waxing-Anwendung unterziehen. Alfons und Hildegard versuchen, Cornelia ihre Bedenken wegen Eva zu nehmen. Um sie weiter zu beruhigen, gibt Alfons Robert den Rat, alles daranzusetzen, damit Lia sich in dem gemeinsamen Zuhause wohlfühlt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Eva ihr Wissen um Tills Verrat geheim hält, genießt Till, dass er das Haus seiner Eltern gerettet hat. Er ahnt allerdings nicht, dass Eva sich grausam rächen will. Jakob erkennt, dass er kaum etwas über Monikas Vergangenheit weiß.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus beobachtet, wie Finn und Malu vertraulich miteinander sprechen. Gibt es einen Grund zur Eifersucht? Greta will Chiaras Schwäche ausnutzen, um sich beim Werbedreh als Nummer eins zu positionieren. Da hat sie sich mit der Falschen angelegt. Nachdem Ina Kai mit einem Kooperationsvertrag vor den Kopf gestoßen hat, muss sie fürchten, die Chance ihres Lebens verspielt zu haben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin versucht Melanie aus dem Weg zu gehen. Doch ihre Wege kreuzen sich häufiger als gedacht und plötzlich wird Katrin für Melanie zur vermeintlichen Retterin in der Not. Erik sieht erneut einer schlaflosen Nacht im Lager entgegen und trinkt lieber ein paar Bierchen mit John und Philip. Angeheitert bietet Philip Erik einen Schlafplatz in seiner Wohnung an. Jedoch hat keiner damit gerechnet, dass Emily früher aus ihrem Kurzurlaub zurückkehrt.