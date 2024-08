Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Yvonne (r.) merkt, wie verspannt Emily ist und glaubt, dass diese eine Pause braucht. (cg/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" verzweifelt Stella, als sich Patrizias Zustand verschlechtert. Simone präsentiert Justus in "Alles was zählt" eine neue Idee für den Eiskunstlaufkader. In "GZSZ" ignoriert Emily die Erschöpfungssignale ihres Körpers.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien und Tobias sind überrascht, als David sich als Experte für Leos Hautausschlag erweist. Doch wollen sie David wirklich wieder so nah an sich heranlassen? Stella droht die Hoffnung zu verlieren, als sich Patrizias Zustand verschlechtert. Um ihre Mutter zu retten, muss Stella sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Henry möchte ein Missverständnis ausräumen und Ronja seine väterliche Zuneigung zeigen, aber seine Worte erreichen sie nicht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Justus von seinem schlechten Gewissen geplagt wird, präsentiert Simone ihm voller Zuversicht eine neue Idee für den Eiskunstlaufkader. Yannicks Verhalten wirft Fragen auf, und Isabelle, Kilian und Maximilian versuchen gemeinsam, dagegen anzukämpfen. Miray hat einen Kompromiss gefunden, um ihr Glück zu verwirklichen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Weil Carlos keinen Führerschein mehr hat, bittet er Michi, ihm zu helfen, sein Auto auszulösen, damit er es verkaufen kann. Doch das Auto hat stark an Wert verloren. Emily steht unter Druck wegen des bevorstehenden Bertoie-Pitches und Katrins Zweifel an ihrer Kompetenz. Sie ignoriert sowohl die gut gemeinten Ratschläge ihrer Mitarbeiter als auch die Warnsignale ihres Körpers.