Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Lilly erkennt, wie enttäuscht Nihat von seinen Eltern ist. (cg/spot)

18.05.2021 11:00 Uhr

Bei "Rote Rosen" ist David überfordert von seinen plötzlichen Gefühlen für Ellen. Max gesteht Vanessa in "Sturm der Liebe" seine Gefühle. Bei "GZSZ" wird Nihat von seinen Eltern schwer enttäuscht.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

David ist überfordert von seinen plötzlichen Gefühlen für Ellen. Aber Ellen merkt nichts davon und äußert sich Sara gegenüber froh, dass sie ihre Liebe zu David überwunden hat. Carla ist die Einzige, die wirklich merkt, was mit David los ist. Sie bittet ihn, Ellen nicht weh zu tun. Britta und Hendrik wollen sich einen romantischen Nachmittag machen. Doch dann kommen ihnen die Kinder und ein Promi dazwischen: Rolf Zuckowski.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Alfons herausfinden will, wie Vanessa wirklich zu Georg steht, wird deutlich, dass sie die Beziehung zu ihm eher locker sieht und dadurch über Max hinwegkommen möchte. Denn wenn sie ehrlich ist, hatten ihre Gefühle für Max weitaus mehr Tiefe als die für Georg. Von Alfons ermutigt, nimmt Max daraufhin seinen ganzen Mut zusammen und gesteht Vanessa seine Liebe.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias akzeptiert, dass Vivien und er nur noch Freunde sind. Als er das unter Beweis stellen will, geht er aber einem Verkupplungsversuch von Nika in die Falle. Britta widersteht aus Liebe zu Robert Ringos Angebot.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ina genießt in vollen Zügen die Erfolgswelle, auf der sie gerade surft und will alles mitnehmen. Das bringt sie allerdings in eine heikle Situation. Nach Gretas Behauptung, fast Opfer von Chiaras Anschlag geworden zu sein, kippt die Stimmung im Steinkamp-Kader. Deniz sieht nur noch eine Lösung. Bastians Wissen ist für Justus eine echte Gefahr. Er muss unbedingt sein Vertrauen zurückgewinnen. Alles andere als eine einfache Aufgabe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat versucht, pragmatisch mit der neuen Situation umzugehen. Doch die Lüge seiner Eltern macht ihm gegen seinen Willen so sehr zu schaffen, dass es ihm die Luft raubt. Als Tobias von Melanies Aussetzer erfährt, macht er sich Vorwürfe. Melanie wird derweil von Yvonne aufgefangen, die sie ermutigt, nach vorne zu schauen.