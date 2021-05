Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Paul bekämpft mit Tatjanas Hilfe seine Abneigung gegen Mäuse. (cg/spot)

19.05.2021 11:00 Uhr

In "Rote Rosen" überwindet Paul mit Tatjanas Hilfe seine Angst vor Mäusen. Corinna sorgt sich in "Unter uns" um den gestressten Matteo. Bei "Alles was zählt" zieht Ina das Video für die Kochshow mit Kai durch.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tatjana interessiert sich immer mehr für Pauls kanadischen Hintergrund und Geschichten aus der Wildnis. Doch gleichzeitig entpuppt sich Paul als ein Mann mit Angst vor Mäusen. Seit Tristan Amelie gestanden hat, dass er sich zu ihr hingezogen fühlt, wühlt sie seine Gegenwart zunehmend auf. Ihr gemeinsames Graffiti an der Hotelwand sorgt für Gesprächsstoff in der Stadt, und Amelie weiß nicht recht: entfernen oder stolz darauf sein?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner und Christoph wollen die homöopathischen Medikamente gegen die Tabletten von Dr. Kamml austauschen, die Arianes Symptome hervorrufen. Dabei wird Werner beinahe von Robert erwischt. Es gelingt ihnen aber doch, wobei sie nicht ahnen, dass Ariane die doppelte Dosis nimmt. Shirin wehrt sich gegen ihre Gefühle für Florian und arrangiert ein Treffen zwischen ihm und Maja, da es für alle das Beste wäre, wenn die beiden wieder ein Paar werden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Matteo steht unter extremem Leistungsdruck. Corinna hilft ihrem frustrierten Sohn beim Lernen für einen Test. Doch Matteos Angst, in der Schule zu versagen, ist wesentlich größer, als er zunächst zugeben will.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz‘ Hoffnung auf den Teamtag geht nicht auf. Statt Teamgeist zu bilden, ist der Graben zwischen den Parteien am Ende noch tiefer. Kim will Richard vorschlagen, die neue Kosmetiklinie im Prunkwerk anzubieten. Doch Richard hat gerade ganz andere Probleme. Ina zieht das Promovideo für die Kochshow mit Kai durch. Tatsächlich kommt Ina sogar gut bei der Produzentin an. Aber das verschweigt ihr Kai.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni und Bastian greifen zu einer ungewöhnlichen Verhörmethode, um einem neuen Verdächtigen auf den Zahn zu fühlen. Doch sie fliegen auf. Die beiden wähnen sich danach trotzdem auf der richtigen Spur. Aber Toni bekommt eine unmissverständliche Warnung. Als Felix einen Deal mit einem Vertreter vereinbart, ahnt er nicht, dass es sich dabei um Nazans Ex-Freund handelt. Neugierig bekommt er ungeahnte Einblicke in Nazans Leben vor dem Glauben.