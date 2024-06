Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Emily erzählt Philip von ihren neuen Zukunftsplänen. (cg/spot)

SpotOn News | 12.06.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" rettet Simon einem alten Mann das Leben. Paula zwingt sich in "Unter uns" trotz Schmerzen zum Training. Später beschließt Emily in "GZSZ", geschäftlich ihren eigenen Weg zu gehen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als ein Blitz im Vereinsheim der Laubenkolonie einschlägt, zögert Simon nicht lange und rettet einem alten Mann das Leben. Als Ben mit der Feuerwehr ankommt, hilft Simon tatkräftig mit und ist von der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr begeistert. Das Unwetter führt dazu, dass Mo und Julius sich näherkommen und ihren Gefühlen nachgeben. Während Julius danach auf eine Beziehung hofft, zieht sich Mo erneut zurück.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi wird daran erinnert, wie großartig sein Vater ist. Als sich die Gelegenheit bietet, dass Uli gefeiert wird, ergreift Bambi spontan die Initiative. Ringo ist fassungslos, als er merkt, dass Charlotte Easy für ihre illegalen Geschäfte benutzt hat. Entschlossen, sie zur Strecke zu bringen, wagt Ringo sich aus seiner Komfortzone. Paula hat es satt, immer nur die zweite Wahl zu sein. Um sich selbst zu beweisen, wie stark sie ist, zwingt sie sich trotz Schmerzen zum Training.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone hat nach ihrer Rückkehr weiterhin Probleme mit ihrer Hand, verschweigt dies jedoch ihrer besorgten Familie. Tom bekommt überraschend Besuch von seinem Bruder Marvin und ahnt nicht, dass dieser andere Pläne für den Lieblingspunkt hat. Als Charlie und Leyla zusammen an einem Werbedeal arbeiten sollen, bringt Miray die beiden dazu, sich langsam anzunähern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily kann Maras Greenwashing nicht ignorieren und sucht das Gespräch mit Katrin, die sie jedoch abweist. Verletzt beschließt Emily, ihren eigenen Weg zu gehen. Carlos merkt, dass er sich immer mehr in Lügen verstrickt und dass Alicia kurz davor ist, dies herauszufinden. Er entscheidet sich für eine ungewöhnliche romantische Geste. Aber wird sie den gewünschten Effekt haben?