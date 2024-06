Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Jördis (r.) und Klaas haben zueinandergefunden. (cg/spot)

SpotOn News | 13.06.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" finden Jördis und Klaas zueinander. Yannick ist in "Alles was zählt" geschockt, als ein alter Feind im Krankenhaus eingeliefert wird. In "GZSZ" findet Gerner heraus, dass Rosa keinen Kontakt mehr mit ihrem Sohn Chris hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis und Klaas kommen sich näher, was Elyas für seine Mutter freut. Leyla hingegen kämpft immer noch mit dem Ende ihrer Sportkarriere und versucht, damit klarzukommen. Dann bekommt sie unerwartet die Chance, als Trainerin zu den Olympischen Spielen zu fahren. Aber ist sie wirklich bereit dafür? Carla fiebert der Eröffnung ihres Food Trucks entgegen, doch nicht alle teilen ihre Begeisterung, besonders Johanna, die einen kritischen Artikel im "Heideecho" veröffentlicht. Carla fragt sich, warum Johanna so gegen sie vorgeht.

Video News

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt bemerkt, dass sich Patrizia verändert hat. Ihre entspannte und befreite Art weckt bei ihm wieder unterdrückte Gefühle der Anziehung. Da Ringo keine Beweise hat, um Charlotte als Diebin zu entlarven, manipuliert er sie, um sie in Sicherheit zu wiegen. Bambi bewundert seinen Vater, der sich als liebevoller Familienmensch präsentiert. Nur Susanne durchschaut, dass die Realität anders aussieht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Yannick ist schockiert, als ein alter Feind im Krankenhaus eingeliefert wird. Während Simone weiterhin versucht, ihren Gesundheitszustand vor der Familie zu verbergen, wird Richard zunehmend misstrauisch. Maximilian beobachtet Marvin, der sich im Lieblingspunkt merkwürdig verhält. Als er Marvin des Drogenhandels beschuldigt, bestreitet dieser es vehement.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily erhält volle Unterstützung von den Auftraggebern des FFR. Katrin muss einsehen, dass Emily die Situation besser eingeschätzt hat als sie selbst. Bedeutet das, dass Emily und Katrin jetzt gleichberechtigt sind? Durch einen inszenierten Anruf bei Rosa findet Gerner heraus, dass Rosa keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn Chris hat. Wird Gerner trotzdem seinen Plan durchziehen?