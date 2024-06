Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" verbrennt Leyla alle Erinnerungen an ihre hoffnungsvolle Sportkarriere. Bambi trifft die Trennung seiner Eltern in "Unter uns" hart. In "GZSZ" plant Jonas ein romantisches Dinner mit Flo.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla verbrennt alle Erinnerungen an ihre hoffnungsvolle Sportkarriere. Simon hat Verständnis und beschließt, Leyla abzulenken. Sie soll Simon fit für die Aufnahme bei der Freiwilligen Feuerwehr machen. Auch Mo und Jördis wollen für Leyla da sein, kommen aber nicht an ihre Tochter heran. Jördis will Klaas mit einer selbstgemachten Kräutersalbe verarzten. Doch der winkt ab: Er hat sich der klassischen Medizin verschrieben und hält nichts von Kräutersalben. Aber dann kann er Jördis' Charme nicht widerstehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute trifft bei ihrer Rückkehr Benedikt in Patrizias Nähe. Doch sie verdrängt ihr ungutes Bauchgefühl, denn sie hat ein Geheimnis im Gepäck, mit dem sie Patrizia wehtun kann. Die Trennung seiner Eltern trifft Bambi hart. Er macht es sich zur Mission, die beiden wieder miteinander zu versöhnen. Ronja will Nadines Lieblingsband in die Schillerallee holen. Dafür braucht sie Hilfe von allen und eine Portion Kreativität – auch mit der Wahrheit.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Richard erfährt, dass Simone sich keine Schwäche eingestehen will, lässt ihn das nachdenklich zurück. Daniela glaubt einen Weg gefunden zu haben, trotz ihres mangelnden Talents mit Henning Tutorials drehen zu können. Yannick muss fassungslos damit umgehen, dass ein alter Feind Patient im St. Vinzenz ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas sieht aufgeregt dem Wiedersehen mit Flo entgegen und bereitet ein romantisches Dinner zu. Moritz muss für seine Kampagne das perfekte "Brautpaar" finden. Vor lauter Euphorie für sein Projekt hat Moritz jedoch vergessen, einen wichtigen Auftrag für Emily zu erledigen.