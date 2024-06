Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Flo (l.) sucht in Ihrer Unsicherheit bezüglich Jonas bei Toni Rat. (cg/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" beugt sich Patrizia Utes Erpressung und will die Schillerallee verlassen. Daniela müht sich in "Alles was zählt" damit ab, ein souveränes Tutorial zu drehen. In "GZSZ" ist die Situation zwischen Flo und Jonas verkrampft.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Dank Charlottes Unterstützung finden Easy und Ringo wieder zueinander. Doch ihre Freude wird von einem düsteren Geheimnis überschattet, das sie einholt. Patrizia beugt sich Utes Erpressung und plant, die Schillerallee zu verlassen. Trotzdem gelingt es ihr, Utes Triumph zu vereiteln. Ronja ist enttäuscht, da Nadine von der geplanten Konzertüberraschung erfahren hat und offenbar kein großer Fan der Band ist.

Video News

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilians Befürchtungen bestätigen sich, sodass er Kim bittet, ihre Meinung über Tom nochmals zu überdenken. Mit Mirays Hilfe bemüht sich Daniela sehr, ein souveränes Tutorial zu drehen, doch als es nicht gelingt, hat sie eine neue Idee. Richard schlägt vor, wegen seiner Sorge um Simone bald nach Kreta zu reisen, aber sie will sich so schnell wie möglich wieder in die Arbeit stürzen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John wird von der Ungewissheit geplagt und muss noch ein paar Tage auf Klarheit warten. Als er erfährt, dass es Zoe gesundheitlich schlecht geht, trifft er eine spontane Entscheidung. Zwischen Flo und Jonas herrscht eine angespannte Stimmung. Flo will es Jonas leichter machen und zieht sich schnell zurück, während Jonas erneut mit seiner Situation hadert.