Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Mona (r.) hat Paul das Leben gerettet, als dieser zu ersticken drohte. (cg/spot)

27.05.2021 11:00 Uhr

Mona rettet Paul in "Rote Rosen" das Leben. In "Sturm der Liebe" konfrontiert Max Vanessa mit Georgs Geheimnis. Britta nimmt bei "Unter uns" mit Ringos Hilfe den Kampf gegen Robert auf.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Paul tut sich schwer mit Sascha und schlägt Tatjana eine Auszeit vor, solange Sascha da ist. Tatjana ist empört, auch wenn Sascha selbst wenig Wert auf Begegnungen mit Paul legt. Jens sieht sich in seinem Vorurteil bestätigt: Paul denkt nur an sich. Dann geschieht ein Unglück: Paul droht an einer Nuss zu ersticken. Aber die Neu-Feuerwehrfrau Mona schafft es, ihn zu retten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bei einem Telefonat von Georg bekommt Max unbemerkt mit, dass dieser auf Vanessas Sieg bei der Fechtmeisterschaft wettet und ihm ihre Gesundheit dabei völlig egal ist. Als Max Vanessa fassungslos darüber informiert, macht sie ihm eine klare Ansage. Selina ist verzweifelt, weil sie Christoph nicht länger über ihr wahres Verhältnis zu Lars belügen will. Sie sucht Rat bei Alfons und fasst schließlich den Entschluss, Christoph die Wahrheit zu sagen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta nimmt mit Ringos Hilfe den Kampf gegen Robert auf. Durch Nikas Anstoß wird Paco klar, dass das „Schiller“ mehr als nur ein beruflicher Zwischenstopp für ihn ist. Doch ihm fehlt immer noch das Geld für Roswithas Anteile.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kim hilft Leonie dabei, den Geburtstag ihres Sohnes zu retten und glaubt, damit das Kriegsbeil zwischen ihnen begraben zu können. Doch dann kippt die Stimmung zwischen den beiden erneut. Christoph ist davon überzeugt, seine Bucket-List nicht zu brauchen, doch dann bringt ein erneuter Unfall seine Entscheidung ins Wanken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Bastian zieht Toni flirtend auf und Toni schließt endlich die Akte. Sie wollen sich wiedersehen. Erik bekommt mit, dass es zwischen Toni und Bastian ernster wird, was ihm sichtlich zu schaffen macht. Als Leon sieht, dass Nina sinnlose Übersprungshandlungen begeht, hat er eine Idee. Nina ist froh über die Ablenkung, bis sie ausgerechnet auf Katrin und Gerner stößt. Leon bemerkt ihren Frust und sorgt für Aufheiterung.