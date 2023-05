Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Max (r.) fällt aus allen Wolken, als er von Robert erfährt, dass ihn ein Gast verklagen will. (cg/spot)

SpotOn News | 22.05.2023, 11:00 Uhr

Hendrik will in "Rote Rosen" eine berufliche Auszeit nehmen. In "Sturm der Liebe" vernachlässigt Max seine Arbeit am "Fürstenhof" aus Sorge um Vanessa. Carlos ist in "GZSZ" vor den Kopf gestoßen, als Nina ihn spontan im Stich lässt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ralf versucht eine Beziehung zu Marvin aufzubauen, doch bei einem Spaziergang haben die beiden sich nicht viel zu sagen. Ralf ist enttäuscht, bis Marvin plötzlich um Hilfe bittet: Er hat die Einnahmen der Fischbude verloren. Ralf sieht darin eine Gelegenheit, Marvin enger an sich zu binden und schlägt ihm einen Deal vor: Er gibt ihm das Geld, wenn Marvin dafür mehr Zeit mit ihm verbringt. Amelie hat immer noch Angst, ihre Beziehung zu Jorik könnte öffentlich werden. Als Jorik sie damit aufzieht, überrascht sie ihn, als sie sich im Hotel zu ihm bekennt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Günther will sich seiner Tochter weiterhin annähern, obwohl sie bei ihrer klaren Kante gegen ihn bleibt. Max befürwortet ihre Einstellung, schließlich braucht Vanessa gerade Ruhe und Günther weckt nur unschöne Erinnerungen in ihr. Als Vanessa dann noch verfrüht Wehen bekommt, geraten Max und Günther aneinander. In seiner Fürsorge um Vanessa vernachlässigt Max seine Arbeit am "Fürstenhof" und es trifft ihn unvorbereitet, als ein Gast ihn plötzlich verklagen will. Als Eleni sich am Finger verletzt und Leander sie verarztet, wird ihr bewusst, wie sehr er ihr fehlt. Auch Leander kann das starke Band zwischen ihnen nicht ignorieren. Doch der kleine Hoffnungsschimmer erlischt, als Leander nachts von seinen Schuldgefühlen eingeholt wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David wird in seinem Frust wegen Vivien ausgerechnet von Tobias aufgefangen – nur um bald darauf daran erinnert zu werden, dass sie eigentlich Konkurrenten sind. Paula ist in ihrer Verletzung völlig überfordert. Rufus ermutigt sie, im Schreiben Trost zu suchen. Sie hält dies zunächst für Quatsch. Ute ist total baff, was Benedikt aus Liebe zu ihr geopfert hat. Das lässt eigentlich nur eine Antwort zu.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus kämpft für Jenny, doch die Beweise sprechen gegen sie. Der Girlsclub glaubt, Jenny entlasten zu können. Daniela will Henning vor Augen führen, was passiert, wenn er sein Werkzeug weiterhin wie seinen Augapfel hütet. Sie fliegt auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos ist vor den Kopf gestoßen, als Nina ihn spontan im Stich lässt. Wird er Nina dennoch bei ihrem Befreiungsschlag unterstützen? Eine Ex von Nihat will sich mit ihm treffen, um ihm etwas zu sagen. Im Glauben, er müsste sich Vorwürfe anhören, sagt Nihat ab. Doch bei einer Zufallsbegegnung, bekommt er den Verdacht, dass es um etwas anderes geht.