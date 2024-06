Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Simone ist sehr zufrieden mit sich. (cg/spot)

SpotOn News | 19.06.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" stiehlt Charlotte Ringo die Show und bringt ihn gegen sich auf. Simone kann in "Alles was zählt" beweisen, dass sie immer noch gute Arbeit leistet. In "GZSZ" hat Tobias eine unschöne Begegnung mit Katrin.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ringo endlich wieder einen intimen Moment mit Easy hat, macht Charlotte ihm einen Strich durch die Rechnung und weckt damit seine Eifersucht. Paula verbringt jede freie Minute in der Turnhalle und greift dabei sogar zu riskanten Mitteln. Vivien postet unbedacht ein witziges Foto von Tobias auf ihrem Blog und ahnt nicht, dass sie damit unerwünschte Aufmerksamkeit erregt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone zeigt allen, dass sie nach wie vor hervorragende Arbeit leistet, doch Jennys überraschendes Verständnis lässt sie nachdenklich werden. Leyla ist mit ihrer Kür für den Skyline Cup unzufrieden und entwickelt eine eigene Choreografie, die sie optimistisch Deniz präsentiert. Kim beobachtet einen Streit zwischen Tom und seinem Bruder und beginnt zu glauben, dass Maximilian vielleicht recht hat. Sie wendet sich an Imani um Rat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach einer unangenehmen Begegnung mit Katrin trifft Tobias unerwartet auf Alicia und Carlos. Während Carlos relativ unbeeindruckt bleibt, lässt es Alicia nicht kalt, Tobias zu sehen. Moritz gerät unter Druck, als das Paar der letzten Woche für die Kampagne absagt. Schnell wird jedoch ein Ersatzpaar gefunden, und anfangs ist Moritz von ihnen sehr angetan.