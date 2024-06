Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Paula (Jess Maura) gerät in Versuchung, als sie ein Dopingmittel findet. (cg/spot)

SpotOn News | 20.06.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" kommt Paula hinter das Geheimnis der vermeintlichen Doping-Dealer. Deniz will in "Alles was zählt" den Teamgedanken im Eislaufkader weiter vorantreiben. In "GZSZ" hoffen Katrin und Gerner, weitere Beweise für Rosas angebliche erste Ehe zu finden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringos Eifersuchtsanfall hinterlässt auffällige Spuren. Als Easy daraufhin verwirrt ist, muss Ringo schnell eine Ausrede finden. Paula ist beeindruckt von der Professionalität der vermeintlichen Doping-Dealer, die sich als Semi-Profis entpuppen. Tobias und Vivien streiten, bis sie einen gemeinsamen Feind entdecken: Hater im Internet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Jenny und Justus private Pläne schmieden, wissen sie nicht, dass Simone und Richard eine Entscheidung getroffen haben, die alles verändern wird. Imani verteidigt Tom gegenüber Kim, doch deren Misstrauen wurde durch den Vorwurf verstärkt. Um Klarheit zu bekommen, durchsucht sie Toms Sachen. Deniz möchte, dass Charlie und Leyla voneinander lernen, und fördert den Teamgeist im Kader.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner will in den Ort reisen, in dem Rosa vor ihrer Flucht in den Westen gelebt hat. Katrin begleitet ihn, in der Hoffnung, weitere Beweise für Rosas angebliche erste Ehe zu finden. Nach dem Streit mit dem Paar überlegt Moritz angespannt, was er nun tun soll. Doch das Paar lenkt ein und will bei der Kampagne weiter mitmachen. Moritz ist erleichtert, stellt jedoch neue Bedingungen.