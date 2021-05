Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Amelie genießt ihre wieder erlangte Lebensfreude mit Tristian. (cg/spot)

31.05.2021 11:00 Uhr

Bei "Rote Rosen" lässt sich Amelie auf einen Flirt mit Tristan ein. Rosalie poliert in "Sturm der Liebe" ihr Image auf. In "Alles was zählt" erfährt Isabelle, dass Sophia aus dem Internat verschwunden ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie hilft Tristan in einer durchgemachten Nacht bei seinen Entwürfen für neue Graffitis und erkennt dabei: Sie hat Torben endlich gehen lassen, die Leichtigkeit ist zurück. Tatjana ist froh, dass Paul sich jetzt um einen guten Kontakt zu Sascha bemüht, der blockt ihn aber weiterhin ab. Als Paul Saschas Enttäuschung über eine geplatzte Ballonfahrt mitbekommt, schlägt er vor, diese nachzuholen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Selina ist erschüttert, als sie herausfindet, dass Christoph mit dem Amtsgericht in Kontakt ist und Ariane unter Betreuung stellen will. Derweil fasst Cornelius den Entschluss, sich der Polizei zu stellen, und Selina versucht, ihm dies auszureden. Rosalie gelingt mit Hilfe ihrer Freunde ein erfolgreiches Charity-Event. In dem ganzen Trubel bekommt aber niemand mit, dass sich im „Fürstenhof“ ein blinder Passagier eingenistet hat, der sich unauffällig an den Speisen der Veranstaltung bedient.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach ihrer Rückkehr in die Schillerallee haben Corinna und Chris immer mehr die Sorge, dass ihnen ihre Kinder entgleiten. Die beiden beschließen, neue Saiten aufzuziehen, und sie machen ihrer Tochter eine Ansage.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle bietet sich eine letzte Chance, Justus‘ Ultimatum zu erfüllen. Doch dann erfährt sie, dass Sophia aus dem Internat verschwunden ist. Ina kündigt Kai aufgebracht die Zusammenarbeit. Sie weiß nicht, ob sie ihm noch vertrauen kann. Daniela geht davon aus, Marian nach München zu begleiten, um Alexander kennenzulernen. Doch Marian hat andere Pläne und stößt sie vor den Kopf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin wundert sich über Melanies widersprüchliches Verhalten. Als Katrin sie ansprechen will, stößt Melanie sie von sich. Katrin hat keine Lust mehr, sich mit Melanie auseinanderzusetzen, bis diese plötzlich vor ihrer Tür steht. John besorgt Emily und Philip zum Geburtstag wieder einen Kinogutschein. Sich beschenkt er um so großzügiger mit einem Premiumfahrrad. Doch bei Philip erweckt es irrtümlich den Anschein, dass das Fahrrad für ihn sei.