Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Flo erklärt Moritz ihre Rettungspläne für das Unternehmen ihres Vaters. (cg/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" hofft Patrizia auf ein Happy End mit Benedikt. Charlie grenzt sich in "Alles was zählt" selbstbewusst von Justus ab. In "GZSZ" hofft Flo, das Unternehmen ihres Vaters mit Gerners Hilfe doch noch retten zu können.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach ihrem Koma ist Patrizia noch verwirrt und hegt Hoffnungen auf ein glückliches Ende mit Benedikt. Ihre Erwartungen werden jedoch enttäuscht. Stella ist überglücklich, dass ihre Mutter aus dem Koma erwacht ist. Doch ein bedeutender Auftrag von Patrizia verändert alles. Charlotte muss die Schillerallee schweren Herzens verlassen, als die Situation zu schwierig wird. Aber sie hat etwas hinterlassen, das Ringo nutzen kann, um Easy zu helfen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle ist voller Hoffnung auf eine glückliche Zukunft mit Yannick, während er sich von seiner Schuld eingeholt fühlt. Justus sucht das Gespräch mit Charlie, die entschlossen eine Grenze setzt, um sich zu schützen. Tom und Imani kommen sich näher, doch die Frage nach ihrem Beziehungsstatus bringt beide zum Zögern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flos Suche nach einem Investor bleibt erfolglos. John stellt den Kontakt zu Gerner her, wofür Flo dankbar ist. Gibt es noch eine Chance, dass sie das Unternehmen ihres Vaters retten kann? Erik und Toni starten motiviert in ihr neues gemeinsames Projekt, obwohl ein großer Weg vor ihnen liegt. Dennoch genießen sie bereits jetzt den Sommer in vollen Zügen.