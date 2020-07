Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" gibt sich Vivien beim WG-Casting als Spießerin. Jenny befürchtet in "Alles was zählt", dass Ingo sich in sie verliebt hat. Später hat Shirin bei "GZSZ" eine Panikattacke.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie fühlt sich durch die einstweilige Anordnung in Sicherheit und weist Carsten Witte selbstbewusst in die Schranken. Und ihr wird plötzlich klar, dass sie sich nach Torben sehnt. Um bei Simon wohnen bleiben zu können, ist Vivien jedes Mittel recht. Beim WG-Casting gibt sie die Spießerin, um eine Absage zu bekommen. Simon durchschaut Viviens Spiel und ist amüsiert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während Steffen und Franzi Akquise-Pläne schmieden, lässt Tim seine schlechte Laune an Amelie aus. Erst später wird ihm klar, wie unfair das war und er schlägt ihr vor, ihr Polounterricht zu geben. André muss mitansehen, wie Dirk Linda weiterhin geschickt umgarnt. Als er kurz darauf einen Hinweis bekommt, dass sein Kontrahent aufgestanden sein muss, wird sein Verdacht bestärkt, dass Dirk die ganze Zeit simuliert hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskia und Bambi sind entschlossen, ihrer gegenseitigen Anziehungskraft nicht nachzugeben, was ihnen auch beinah gelingt. Als Easy es in Sachen Kinderzimmervorbereitungen eilig hat, wird Ringo schlagartig klar, dass Easy Junior im Alleingang adoptiert hat. Rufus ist geschockt, als er erfährt, dass Lottas sexy Internetpräsenz zu ihrem Verschwinden geführt haben könnte. In seiner Verzweiflung richtet er seine Wut gegen Britta.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara will Maximilian nicht mit Notwehr davonkommen lassen. Simone bemerkt mit Argwohn, dass Chiara etwas plant. Während Ingo beschließt, Jennys vermeintliche Gefühle für ihn zu ignorieren, befürchtet Jenny ihrerseits, dass Ingo sich in sie verliebt hat. Marian ärgert es, dass Lena sich weigert, Alexander nach München in ein Fußball-Internat gehen zu lassen. Dank Kim versteht er dann aber, was Lena wirklich umtreibt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Shirins Schuld holt sie mit voller Wucht ein und sie hat eine Panikattacke. Shirin sieht nur noch einen Ausweg: Flucht. Mit einer spontanen Aktion können Merle und Erik verhindern, dass Tonis Schwänzen auffliegt. Als die drei feiern, was für ein gutes Team sie sind, erhalten sie ein unerwartetes Wohnungsangebot: ein Haus im Grünen. Toni ist nicht recht begeistert. Erik schon.

(cg/spot)