Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Robert (l.) ist überrascht, als Britta sich heldenhaft gegen Ringo stellt. (cg/spot)

16.06.2021 11:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" kommt Maja Shirins Geheimnis gefährlich nahe. Britta verhindert bei "Unter uns" Roberts Kündigung und in "Alles was zählt" rechnet sich Leyla Chancen bei Yannick aus.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sascha ist nach einem Streit mit Andreas abgehauen und irrt im Moorgebiet umher. Weil Tatjana in großer Sorge ist, erklärt Jens sich bereit, das Gebiet mit seinem Leicht-Flugzeug abzusuchen, obwohl seine Maschine gewartet werden müsste. Britta kommt durch ihre neuen Aufgaben bei ihrer Hausarbeit ins Schwimmen. Als sie jedoch Johannas attraktiven Putzmann kennenlernt, engagiert sie ihn zunächst heimlich, um dann Hendrik mit dessen Anwesenheit genüsslich zu provozieren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maja bemerkt, dass Shirin Florian sehnsuchtsvoll hinterhersieht, und möchte von ihrer Freundin wissen, was dieser Blick zu bedeuten hat. Es gelingt Shirin, ihre Gefühle glaubhaft zu überspielen. Alfons ist begeistert, als er erfährt, dass der ehemalige Musicalstar Marita Maricelli sich für einen Besuch im „Fürstenhof“ ankündigt. Er ist ein großer Fan von ihr und zeigt Hildegard daher seine wohlbehüteten Erinnerungsstücke.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Matteo droht eine Ehrenrunde in der Schule, wenn er die Ferien nicht im Sommerkurs büffelt. Beides ist für den Teenager keine denkbare Option. Britta rettet Robert und einen weiteren Mitarbeiter vor der Kündigung. Während Robert zwar beeindruckt ist, ahnt er nicht, was wirklich hinter Brittas scheinbarer Selbstlosigkeit steckt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ina wird klar, dass sie und Kai keinen Investor für ihr Restaurant finden werden. Ein Kredit bei der Bank ist ihre letzte Hoffnung. Leyla glaubt, bei Yannick Chancen zu haben. Sie will in die Offensive gehen, kommt dabei jedoch nicht weit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat hat vergessen, dass er im Vereinsheim einen Kindergeburtstag ausrichten muss. Mit Hilfe von Lilly und Jonas schafft er es, die Party zu organisieren. Doch als er ohne Handy im Café ist, verpasst er einen wichtigen Anruf aus Dubai. Nach Katrins Rückkehr berichtet ihr Tobias, dass Melanie weiter an ihren Vorwürfen festhält. Und auch Yvonne erwägt mittlerweile, ob an Melanies Behauptungen etwas dran ist. Katrin hält Yvonne für zu gutgläubig.