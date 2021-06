Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Britta wird von Ringo unter Druck gesetzt, Robert im Wahlkampf mit einer Schmutzkampagne auszustechen. (cg/spot)

22.06.2021 11:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" taucht unverhofft Majas Jugendliebe auf. Ringo setzt Britta in "Unter uns" wegen Robert unter Druck. Bei "Alles was zählt" will Ina sich mit Kai aussöhnen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tatjana kommt zu sich und ist froh, dass Sascha bei ihr ist. Mit Andreas entsteht kurz der Anschein einer funktionierenden Familie. Aber da Tatjana nur an Paul denkt, der noch nichts von ihrem Unfall weiß, sieht Andreas ein, keine Chance mehr bei ihr zu haben. Sara kommt auf die Idee, einen Kicker für die WG zu kaufen. Simons Freude ist groß – bis er mit Sara im Team haushoch verliert. Doch Sara will das Kickern lernen und Simon soll ihr Trainer sein.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Hannes Fröhlich, die Jugendliebe von Maja, checkt am „Fürstenhof“ ein. Er offenbart ihr, dass er sie damals Hals über Kopf verlassen musste, weil ihr Großvater Quirin ihn erpresst hatte. Alfons hofft, dass Hildegard die Brosche, die Marita zurückhaben will, längst vergessen hat. Doch er muss feststellen, dass sie das Schmuckstück vor einigen Tagen an Vanessa verliehen hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Corinna lässt sich von Chris überzeugen, dass ihr Verdacht Cecilia gegenüber absurd ist. Doch die beunruhigenden Hinweise häufen sich. Während Brittas Beziehung mit Robert nicht besser laufen könnte, fordert Ringo von ihr, trotz allem bei der Betriebsratswahl eine Schmutzkampagne gegen Robert zu starten, um seinen Wahlerfolg zu verhindern.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ina will sich mit Kai aussöhnen. Bevor sie dazu kommt, wird sie von ihm tief enttäuscht. Leyla will Greta die Chance geben, sich gegen Maries und Lucies Verdacht zu verteidigen – und erkennt ernüchtert, dass Greta sie belügt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl Toni dankbar ist, dass Erik ihr beisteht, kann sie ihn nicht ganz an sich ranlassen. Erik will nichts falsch machen und sich ihr nicht aufdrängen, sondern nur als Freund da sein. Moritz erfährt von Yvonne, dass Laura Nazan die Schuld in die Schuhe schieben will. Fassungslos stellt er seine Schwester zur Rede. Laura rechtfertigt verzweifelt ihr Handeln. Schweren Herzens hält Moritz dicht, obwohl es Laura selbst schmerzt, alle anzulügen.