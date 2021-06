Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Christoph überrascht Vanessa mit einem zweiten Heiratsantrag. (cg/spot)

23.06.2021 11:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" ist Maja nach Hannes' Liebesgeständnis überfordert. Jakob macht sich in "Unter uns" Sorgen um Monikas Umgang. Bei "Alles was zählt" überrascht Christoph Vanessa mit einem zweiten Heiratsantrag.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gregor hat im „Drei Könige“ auch das Restaurant dichtgemacht. Ellen überzeugt Carla, nicht kampflos aufzugeben, und bringt ihre Chefin auf die Idee, Essen an die Gäste zu liefern. Gesagt, getan. Tina will nach Louis‘ Geburt schnellstmöglich wieder arbeiten. Aber als Britta und Mona von den ersten Baby-Monaten schwärmen, kommt Tina ins Grübeln.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Christoph bei der Polizei alle Vorwürfe abgestritten hat, steht Selina als Lügnerin da. Daraufhin zieht sie vorübergehend zu Maja, merkt aber, dass sie Christoph trotz allem liebt. Maja ist nach Hannes‘ Liebesgeständnis überfordert, jedoch muss sie sich insgeheim eingestehen, dass ihr seine Bewunderung guttut. Auch Florian gegenüber gesteht Hannes offen, dass er Maja zurückerobern will. Florian beschließt daraufhin betrübt, nicht um Maja zu kämpfen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob macht sich Sorgen um Monika: Hat sie sich vielleicht mit den falschen Leuten eingelassen? Um das herauszufinden, will er sie heimlich aushorchen. Corinna macht Cecilia wegen ihres Fehltritts schwere Vorwürfe. Trotz Chris‘ Vermittlungsversuchen bleibt das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter zunächst belastet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph und Vanessa wird erneut klar, dass sie eine besondere Beziehung haben. Nachdem Ina auf einem Riesenberg Pachtschulden sitzengelassen wird, muss sie sich entscheiden, wie weit sie gehen will, um an Geld zu kommen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix‘ Rauswurf hat Nazan getroffen. Auch Felix setzt es zu, Nazan vor den Kopf gestoßen zu haben. In seiner Überforderung platzt es schließlich aus ihm heraus, was Nazan hart trifft. Emily gönnt John seinen Spaß mit Peach und sieht die Sache ganz praktisch. Solange Peach und John sich in der Wohnung vergnügen, hat sie in ihrem Laden endlich mal wieder Ruhe. Doch dann leistet sich Peach eine Grenzüberschreitung der ganz besonderen Art.