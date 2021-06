Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nachdem Amelie wütend ihren Kaffee gegen Tristans Graffiti geschleudert hat, versucht sie, ihren Schmerz mit Meditation zu lindern. Aber als Gregor ihr dann voller Genugtuung sagt, wie froh er ist, sie am Boden zu sehen, ist es mit ihrer Ruhe vorbei. Und als er wenig später vor ihr über die Straße läuft, drückt sie aufs Gaspedal ... Tatjana bittet Andreas, länger in Lüneburg zu bleiben, um sich um Sascha zu kümmern. Sascha ist begeistert, als sein Vater bei ihnen auf dem Sofa kampiert. Da steht überraschend Paul in der Tür, der voller Sorge aus Kanada zurückgekehrt ist.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Marita spielt ein falsches Spiel. Cornelius bittet Selina, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben. Rosalie unterstellt André, dass er eine Verletzung simuliert. Nach einem Ausflug mit Werner behauptet Marita, dass ihre Brosche, die sie zuvor im Safe des "Fürstenhofs" deponiert hatte, gestohlen wurde. Als Werner ihr zusagt, dass die Versicherung den Schaden übernimmt, triumphiert Marita insgeheim ...

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Um herauszufinden, ob sie kriminelle Kontakte vor ihm verheimlicht, verabredet sich Jakob mit Monika - und weckt damit ungewollt ihre Hoffnungen ... Julius' gutes Zeugnis macht Easy und Ringo zu stolzen Eltern: Ihre Erziehung scheint zu funktionieren! Doch dann machen die beiden bei Julius eine beunruhigende Entdeckung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ina will ihre Schulden auf legalem Weg abbezahlen. Doch dann spitzt sich die Lage zu.

Als Marian Christoph beim Vorbereiten seines zweiten Heiratsantrags hilft, zieht Daniela falsche Schlüsse und glaubt, dass Marian sie heiraten will.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrins Zustand hat sich verschlechtert. Sie ist angeschlagen und erschöpft. Als sie während einer Besprechung Nasenbluten bekommt und ohnmächtig wird, bringt Tobias sie ins Krankenhaus. Nach anfänglichem Zögern spricht sie Philip gegenüber einen möglichen Verdacht an. Das Mauerwerk gerät plötzlich ins Visier verschiedener Kontrollinstanzen, was Leon verwundert. Und auch Nina bekommt den unguten Verdacht, dass das vielleicht kein Zufall ist.