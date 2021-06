Das passiert heute in den Soaps

Hannes (Pablo Konrad) und Maja (Christina Arends) in "Sturm der Liebe". (aha/spot)

29.06.2021 11:01 Uhr

Die Zukunft von Bens Fischerbude ist in "Rote Rosen" in Gefahr. In "Unter uns" wird Britta erpresst. Nihat und Lilly sind in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf Versöhnungskurs.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter und Carla sabotieren die Bauarbeiten im „Drei Könige“ – mit Erfolg! Paul und Tatjana stehen kurz vor der Trennung. Ben versucht seine Fischerbude zu retten, er möchte daraus einen Bikertreff machen. Ellen setzt hingegen auf einen veganen Fischersatz, um den Umsatz anzukurbeln. Tina will die Bude jedoch verkaufen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maja turtelt weiterhin mit ihrer Jugendliebe Hannes. Florian überrascht die beiden bei einem Kuss, daraufhin möchte sich Maja mit ihm aussprechen. Selina kündigt Ariane die Freundschaft, nachdem diese versucht hatte, sie zu vergiften. Christoph versucht sich Selina wieder anzunähern – erfolglos. Roberts Stimmung ist durch die Scheidungsunterlagen gedrückt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till genießt ein heißes Date und Chris kümmert sich um die Konditorei – doch Tills Date entwickelt sich zu einem Problem. Britta wird von Ringo erpresst: Soll sie dem Druck nachgeben und Robert des Betrugs beschuldigen? Eigentlich will sie doch zu Robert stehen, oder?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Leyla schafft es nicht, Greta zu überführen. Chiara stellt sie daraufhin zur Rede. Eine Notsituation bringt Malu und Finn dazu, wieder normal miteinander auszukommen. Richard ist auf der Suche nach Namen, um die Produktpalette von „Tacla_The Secret“ zu erweitern – seine Familie hilft ihm dabei.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik darf bald in seine eigene Wohnung in Steglitz ziehen – Toni ist davon wenig begeistert. Trotzdem hilft sie ihm dabei, die Möbel in sein neues Zuhause zu schleppen. Peach macht sich an Nihat ran, der denkt jedoch nur an Lilly und klingelt sie nachts aus dem Bett. Obwohl sie sich versöhnen, herrscht in Nihats Kopf weiterhin Chaos…